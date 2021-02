“Todo empezó con el fraude electoral”: mensaje de AMLO a Calderón sobre García Luna

“No, eso es lo otro que se anda diciendo que ahora que vino el procurador (William Barr) se llegó a un acuerdo con él acerca de García Luna, pues no, primero porque no me corresponde a mi tratar este asunto, eso es de la Fiscalía, si ellos tenían investigación, el Procurador se reunió con el Fiscal, no estuve presente en el encuentro, no sé si se trató, eso lo tiene que plantear el Fiscal", dijo AMLO la mañana de este miércoles.