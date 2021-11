"Todo el amor que siento por mi papá lo puse en mi ofrenda"

Chicharrón en salsa verde, camote y tequila son algunos de los alimentos con los que Mariana Estrada recibirá este año la visita del alma de su padre Bonifacio Estrada Ávila, quien es una de las víctimas que dejó la pandemia de covid.

"El año pasado también puse la ofrenda, me costó mucho trabajo levantarme y colocarla, pero lo hice. Este año ya tuvo otro significado, fue como un altar a todo el amor que yo siento hacia mi papá, fue ponerlo ahí, en una mesa", expresó en entrevista con La Silla Rota.

El Día de Muertos es una de las fechas más especiales en México, pues existe la creencia que las almas de quienes fallecieron regresan a ver a sus seres queridos, por eso los vivos colocan una ofrenda con todo lo que les gustaba, para que puedan disfrutarlo y sepan que los siguen recordando con amor.

La pandemia de covid le dio otro significado a esta tradición, pues en más de 20 meses dejó de luto a más de 280 mil familias, por lo menos de manera oficial, aunque los datos de exceso de mortalidad indican que la trágica cifra se acerca al medio millón de muertes.

El coronavirus le arrebató su padre a Mariana. El 28 de octubre de 2020, cuando las defunciones por covid ascendían a 90 mil, La Silla Rota relató el viacrucis y el dolor que sufrió esta familia, primero para lograr que aceptaran a Bonifacio en un hospital y después por su deceso.

Don Bonifacio falleció el 17 de octubre del año pasado, tenía 68 años de edad y se dedicaba a vender veladoras y cirios pascuales en iglesias. Sin embargo, no es la única pérdida que ha enfrentado la familia Estrada, ya que también fallecieron por covid dos tías y un tío de Mariana.

"La verdad es que la ofrenda representa todavía más duelos, ya ni siquiera es solamente el de mi papá, sino el de todos mis familiares que fallecieron este año y todos mis familiares que han estado contagiados y que todavía están luchando por su vida en un hospital por covid.

"No se termina, para mí me parece un ciclo interminable de muerte y de dolor, porque no para, aunque nos digan que estamos en semáforo verde, todavía sigo conociendo casos y padeciendo los estragos del virus en la vida de la gente que me rodea", expresó Mariana con una mezcla de dolor, coraje e impotencia.

"El olor y el sabor del camote me recuerdan a mi papá"

Bonifacio falleció dos semanas antes del Día de Muertos, por eso el año pasado fue muy difícil para su hija colocar la ofrenda. Ahora, relata que se tomó el tiempo de buscar la fotografía que más le gusta de él para llevarla a imprimir y enmarcarla, para que él vea que lo recuerda con cariño.

Mariana narró que el camote era uno de los postres que más le gustaba a su papá en estas fechas y cuando iba a un mercadito siempre andaba buscando donde lo vendían para comprar y disfrutarlo. "Este año lo he preparado más de cuatro veces, porque el olor y el sabor me recuerda a mi papá, y me hace sentirlo presente", enfatizó.

Por eso en la ofrenda que este año le colocó a su padre no faltará camote, chicharrón en salsa verde, un caballito de tequila y el refresco de cola que bebía, todo esto rodeado de veladoras, flores de cempasúchil, sal, agua y las calaveritas de chocolate que también le encantaban.

Mariana explicó que aunque la ofrenda está dedicada a su papá, también puso algunas calaveritas de chocolate en honor a sus tíos que también murieron por coronavirus.

Con esta tradición que conecta a los vivos con los muertos, Mariana busca darle un mensaje a su querido papá: "Le diría que todo lo que me quede de vida va a tener esa luz encendida aquí en mi casa y en mi corazón, y esa puerta abierta para recibirlo con todo mi amor y el de mis hijos. Hasta el último día que me quede, siempre voy a tener ese gesto de colocar la ofrenda en su honor para que él se sienta siempre bienvenido en mi casa y en mi corazón".

"No me hago a la idea de que ya no está"

A un año de la partida de su padre, Mariana relató que sobrellevar el duelo ha sido muy difícil, pues fue enfrentar la pérdida de varios familiares y sin poder realizar velorios o misas que le permitiera asimilar mejor lo que ocurrió.

"Hay personas con un daño psicológico importante por el hecho de vivir este tipo de duelo, no es un duelo que sea común, no es a lo que estábamos acostumbrados, no tuvimos una despedida. En mi caso, en el momento en que mi papá ingresó al hospital yo ya no lo volví a ver con vida. Prácticamente lo volví a ver embolsado el día que lo sacamos del hospital que nos dijeron que nos podíamos despedir a dos metros de distancia y que ni siquiera podíamos observarlo", señaló.

"Yo a pesar de que vi los restos de mi papá, a la fecha no me termino de hacer idea, creo que todavía sigue ahí y no, cuesta trabajo asimilar, porque él se fue en días y el hecho de no saber dónde poner ese amor que tenías por esa persona, porque el amor no se va, ahí se queda y ese amor es el que me ha ayudado a soportar el dolor", destacó Mariana.

Así como ella, miles de mexicanos han tenido que enfrentar el duelo en pandemia. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, hasta el 29 de octubre habían muerto 287 mil 951 personas.

Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que hay un subregistro. Señaló que en 2020 murieron por coronavirus 200 mil 256 personas, 74 mil 449 más que las que indicó la Secretaría de Salud al cierre del año pasado.

El informe sobre exceso de mortalidad indica que hasta el 25 de septiembre de 2021 las muertes asociadas a covid sumaban 426 mil 635, con base en los datos de las actas de defunción del Registro Nacional de Población.