Titular de Segob ni es precandidato ni promovió consulta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de que fuera acusado de promover la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

"Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines (...) No es precandidato a la presidencia (....) No se confundan, no está haciendo campaña", lanzó López Obrador en conferencia mañanera.

Por otra parte, el mandatario mexicano reiteró sus críticas en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por carecer de imparcialidad.

Afirmó que el INE sanciona a quienes están a favor de la transformación y no a los personajes se pronuncian para que los ciudadanos no asistan a la consulta de revocación de mandato.

"El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Hay elementos de que solo se impide que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente", indicó en Palacio Nacional.

"A mi no me da pena, si me corren por promover consulta, es un honor estar con Obrador": asegura @adan_augus; esto responde #AMLOhttps://t.co/WospT7EMOl pic.twitter.com/aCVZj9TwN7 — La Silla Rota (@lasillarota) April 4, 2022

El presidente habló en contra de la marcha que se registró este fin de semana en contra del revocatorio. Dijo: "es como kafkiano, si no me quieren ¿Por qué no van a votar en contra?".

Recalcó que los conservadores son muy groseros, "se creen de la moronga azul", son racistas y clasistas.

Para el revocatorio, López Obrador llamó a los mexicanos a pensar, tener información y decidir en libertad.

¿QUÉ DIJO EL TITULAR DE SEGOB?

"A mí no me da pena", aseguró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un video compartido por el periodista Salvador García Soto, donde promueve la participación en la consulta popular para la revocación del mandato.

Augusto López junto con la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mostraron su interés por la participación en la revocación del mandato que se realizará el 10 de abril.

El secretario de gobierno, desde Coahuila, dijo no tener miedo del Instituto Nacional Electoral (INE), pues "si me corren, voy a decir que fue un honor que me corran por ayudar a Obrador".

Que vaya a promover su consulta en día inhábil se puede entender, pero que use un avión oficial de la @GN_MEXICO_ para traslasarse junto con el dirigente nacional del @PartidoMorenaMx es un uso indebido de recursos públicos en labores proselitistas y partidistas pic.twitter.com/OYGKeABtMn — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) April 3, 2022

(Luis Ramos)