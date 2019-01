Titular de Segob desmiente tuit donde llaman corrupto a Fox

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desmintió que fuera la autora de una publicación en Twitter en la que se refieren al expresidente Vicente Fox como "corrupto".

El tuit que ha causado controversia dice: "Yo no recuerdo haber trabajado con un corrupto como @VicenteFoxQue en todo caso la gente que trabajó con él debía obedecer caso contrario, él se encargaba de censurarlos, fanático, dictador, mesías, mandilón...".

Bajo ninguna circunstancia me he referido ni me referiré a persona alguna y menos hacia un expresidente ni a la investidura, en los términos expresados en este tuit que circula en redes y que es claramente una falsificación. pic.twitter.com/1fENaziHkR