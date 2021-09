Titular de Bienestar dice que programas sociales ya no son clientelares

El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, inició su comparecencia ante el Senado e la República en el contexto de la glosa del informe presidencial, en el que resaltó que hay nuevos derechos sociales, luego de que se acabe el neoliberalismo afirma.

"Los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del gobierno, son un derecho constitucional", indicó May Rodríguez y destacó que la Secretaría de Bienestar no participó de ninguna manera en el proceso electoral de 2021.

"Esta es la otra transformación profunda porque se destierra la corrupción, la simulación, la manipulación así como el uso clientelar y electoral de los programas", afirmó el secretario de Bienestar.

"Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no hacemos negocio con el dolor ajeno, no lucramos con la necesidad de la gente, no usamos los programas con fines electorales y no toleramos la corrupción".

"En los tres años del actual gobierno, la Secretaría del Bienestar ha destinado cero pesos a la publicidad. Estamos privilegiando y fortaleciendo la comunicación directa con la gente pero no hacemos propaganda mediática ni mucho menos promoción de funcionarios", informó Javier May Rodríguez al Senado.

"El presupuesto destinado a los programas que aplica la Secretaría del Bienestar, pasó de 44 mil millones de pesos en 2018, cuando todavía era Sedesol a 178 mil millones de pesos este año 2021. Y para 2022 se tienen proyectados recursos por 289 mil millones de pesos", afirma el secretario.

"De aprobarse ese monto, el presupuesto de los programas de la Secretaría de Bienestar destinado a ayudar a las y los más pobres y desprotegidos, habrá crecido 556 % en la comparación con el 2018", dijo Javier May Rodríguez.

"Tan solo en la ayuda de personas damnificadas en Tabasco y Chiapas, la inversión ascendió a más de 2 mil millones de pesos. Destaco que a diferencia de la corrupción y tardanza que había con el FONDEN, ahora los apoyos se entregan de manera directa sin corrupción y de inmediato. No se permite que nadie lucre con la desgracia de la gente", señaló el secretario de Bienestar.

El secretario informó que hoy se empezaron a entregar los apoyos a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, afectados por los fenómenos naturales de las últimas semanas y agregó que está por iniciar la entrega de apoyos a las demás entidades del país.

"Además se levanta el censo para identificar las afectaciones por inundaciones en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México así como daños por el huracán Nora en Puerto Vallarta, Jalisco", afirmó Javier May Rodríguez.