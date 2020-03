Timidez ante el covid-19 costará vidas: Julio Frenk

El nuevo coronavirus (covid-19) llegó a México cuando el sistema de salud se encuentra vulnerable debido a la transformación del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, y por los recortes presupuestales y de personal que se han registrado, por eso tomar medidas a tiempo es vital para evitar que se abrume la capacidad hospitalaria, destacó el exsecretario de Salud, Julio Frenk Mora.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Frenk Mora enfatizó que cuando hay una pandemia es preferible reaccionar excesivamente que de forma tímida, ya que el riesgo de no actuar a tiempo es que se pierdan vidas.

El exsecretario de Salud y creador del recientemente desaparecido Seguro Popular, destacó que México tiene muy buenos hospitales y especialistas, así como un buen sistema de vigilancia epidemiológica, pero esta capacidad podría verse afectada por los cambios que ha hecho este gobierno al sistema.

A mí me preocupa que se han hecho recortes muy importantes de personal en el sistema de salud, creo que el lanzamiento del Insabi fue una mala idea, en cualquier momento hubiera sido una mala idea, pero haberlo hecho justamente ahora deja al sistema de salud en una posición particularmente vulnerable

"No ha habido aumentos al presupuesto de salud en esta administración, creo que este es el momento de movilizar los recursos que sean necesarios para que los hospitales tengan todo lo que se necesita para responder a lo que podemos prever será un aumento enorme en la demanda por servicios", destacó el también exdirector Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

Señaló que cuando se hicieron los cambios para crear el Insabi, las autoridades no sabían que iba a haber una pandemia, pero alertó que ahora se verán las consecuencias de una legislación acelerada y de un cambio accidentado hacia el Insabi, el cual pudo haber sido gradual y preservando lo bueno que había en el Seguro Popular.

Afirmar, como lo han estado haciendo las autoridades, que todo estaba mal, lo que ha hecho es que se vaya gente muy competente y que ahora la capacidad de respuesta no sea tan fuerte como hubiera sido si se hubieran protegido los aspectos fuertes que funcionaban adecuadamente dentro del sistema de salud

Para Frenk Mora, la capacidad de respuesta del Sector Salud frente al coronavirus dependerá de las acciones que se tomen ahora, ya que las acciones de distanciamiento social son esenciales para que los casos de gente que requiere asistencia médica no se agrupen al mismo tiempo y no abrumen al sistema de salud.

Si va o no a haber la capacidad, depende de las acciones que se tomen ahora. Una vez que ya hay muchísimos casos ya es demasiado tarde, esta es la ventana de oportunidad para aplanar esa curva de casos

El actual presidente de la Universidad de Miami, señaló que la pandemia de covid-19 debe tomarse con mucha seriedad, porque la OMS ha alertado que es un problema de máxima gravedad que los Estados deben atender con prontitud.

Al ser cuestionado sobre las acciones que el gobierno mexicano ha implementado hasta ahora, expresó: "Lo que yo he podido observar es que la respuesta ha sido tardía y que no se le ha dado la seriedad debida a la necesidad de introducir medidas de distanciamiento social, creo que ha habido una tendencia a minimizar el riesgo y la gran lección que tenemos internacionalmente es que mientras más pronto se responde, menos es el impacto y que los retrasos en la respuesta se pagan con creces más adelante en términos del número de casos. Creo que conviene no caer en la complacencia, no minimizar y responder como lo amerita la situación".

Señaló que como parte de las medidas se debió haber convocado al Consejo de Salubridad General desde hace semanas cuando inició el brote, para que se tomaran las decisiones necesarias y de ahí saliera un vocero único. Sin embargo, apenas sesionó el jueves pasado.

Frenk Mora resaltó también que en este tipo de situaciones no sólo se transmiten los virus, sino también mensajes, por lo que es fundamental una estrategia de comunicación.

Recordó que el covid-19 es un nuevo patógeno y por eso genera incertidumbre, pero para enfrentarlo se necesitan dos acciones: primero, tener planes de contingencia que incluyan los peores escenarios, tener estrategias para ejecutarlos y hacerlo tempranamente, ya que no se puede ir improvisando conforme avanza la epidemia.

La segunda necesidad es que como la incertidumbre produce ansiedad, hay que tener una comunicación muy clara y yo creo que para esto es fundamental que los líderes se abstengan de enviar mensajes que confunden a la gente. Tiene que haber una sola línea de comunicación, idealmente de los expertos que sea consistente y que deje claro que esto es una situación seria y que es imprescindible tomar las medidas de distanciamiento social que es lo único que puede ayudarnos ahora a retrasar la aparición de casos para que no se abrume el sistema de salud

"Estamos viendo enfrente de nosotros lo que ha pasado primero en China, luego en Italia, luego en España, ahora aquí en Estados Unidos (donde Frenk radica) y yo creo que esto debe ser una seria advertencia de que esto se debe de tomar con toda la seriedad como lo han hecho estos países, que muchos de ellos también perdieron tiempo al principio y esto lo que ha hecho es hacer que la crisis sea más grave cuando llega", enfatizó el exsecretario de Salud.

(María José Pardo)