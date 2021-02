Tierras españolas, el último refugio de prófugos mexicanos

Cuando de huir se trata, cualquier ruta que te aleje de tus persecutores es buena, sin embargo, los prófugos de la justicia mexicana, aquellos que tiene los recursos para hacerlo, prefieren cruzar el Océano Atlántico y esconderse en España

Este miércoles 12 de febrero, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Malaga, España, por elementos de la Policía Nacional.

El exfuncionario federal y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lozoya Austin se ocultó en Costa del Sol una de las zonas turísticas más importantes de España y frecuentada por famosos y millonarios; vivió en una casa de un lujoso fraccionamiento, del cual prácticamente no salía.

La detención de Emilio Lozoya se suma a una larga lista de prófugos de la justicia mexicana que encuentran en España su último refugio antes de pisar la prisión.

Esposado y con lentes oscuros. Así fue el momento en que Emilio Lozoya fue detenido en Malaga, España #Video https://t.co/kEknipP9dg pic.twitter.com/JrpDgiCs9l — La Silla Rota (@lasillarota) February 12, 2020

Alonso Ancira

Otro de los personajes involucrados en el mismo caso que Lozoya Austin es Alonso Ancira Elizondo, quien fuera presidente de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

Alonso y Emilio presuntamente orquestaron en engranaje de sobornos para que el primero vendiera al segundo, con recursos públicos, la planta chatarra Agro Nitrogenado en 273 millones de dólares, considerado uno de los peores negocios de la paraestatal mexicana, a cambio el presidente de AHMSA dio al entonces director de Pemex 3 millones 703 mil 540 dólares.

En consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira. En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una orden de aprehensión contra ambos.

Fue entonces, cuando el 28 de enero, Alonso Ancira fue detenido en Mallorca, España, por miembros de la Interpol. Tras pagar una fianza de un millón de dólares, Ancira Elizondo continúa su proceso de extradición a México en libertad.

Humberto Moreira

“Misión Cumplida”, escribió en su cuenta de Twitter la Policía Nacional de España cuando informó la detención de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI.

Moreira fue detenido el 15 de enero del 2016 en Madrid, España, acusado de lavado de dinero, malversación de caudales públicos, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Detenido en Barajas Humberto Moreira por Orden Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional. #misióncumplida — Policía Nacional (@policia) January 15, 2016

En ese entonces, el destino de Moreira sería la extradición, pero a Estados Unidos, donde pesaban dichas acusaciones en su contra por sus vínculos con “Los Zetas”.

Sin embargo, el 23 de enero de ese mismo año fue liberado por un juez argumentando falta de pruebas y para el 4 de febrero ya estaba en México.

“Mono Muñoz”

Juan Manuel Muñoz, apodado como “Mono Muñoz”, era el enlace de “Los Zetas” en Europa. En Marzo del 2016, dos meses después de la captura de Moreira, fue detenido en Madrid, España.

Desde la capital española, Muñoz coordinaba, presuntamente, la entrada de cocaína que “Los Zetas” colocaban en Europa.

Fue extraditado a Texas, Estados Unidos, donde se declaró culpable. En mayo del año pasado, fue puesto en libertad a cambio de colaborar con la Justicia de Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses han acusado vínculos entre Juan Manuel Muñoz y Humberto Moreira, quienes incluso han sido captados juntos en eventos públicos cuando este último era gobernador de Coahuila.

“Porky”

Diego Cruz Alonso, uno cuatro miembros de “Los Porkys” fue detenido en Madrid, España, en junio del 2016.

“Los Porkys”, así fueron apodados los jóvenes, todos provenientes de familias influyentes, que en enero del 2015 atacaron sexualmente a una menor de edad, hecho que incluso grabaron, en una vivienda del lujoso fraccionamiento de Costa de Oro del municipio de Boca del Río, en Veracruz.

Diego fue el segundo detenido de los cuatro implicados. Su captura estuvo en manos del Interpol u fue dada a conocer por la Fiscalía General del Estado.

Diego Cruz Alonso recibió cinco años de prisión, pese a la aprobación de amparo que recibió del juez federal Anuar González Hemadi.

González Hermadi concedió el amparo sosteniendo que Diego Cruz no había abusado de la menor, pese a que este reconoció que sí la manoseó, que estuvo presente desde el inicio hasta el final del abuso sexual tumultuario.

El juzgador consideró que no existió una intención “lasciva”, que Cruz no tuvo la intención de “copular”, porque el joven no “expresó palabra alguna” sobre ello, por tanto, no hubo un acto sexual, sino un “roce o frotamiento incidental”. Por esta decidió, el juez fue destituido en febrero del 2019.