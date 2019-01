"Tienes orden de arresto por hablar mal del gobernador"

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 17/01/2019 09:34 p.m.

En 30 años de trayectoria periodística en Aguascalientes, el conductor de Infolínea en Aguascalientes, José Luis Morales nunca había visto lo que a él mismo le pasó: que el gobernador en turno, mandara a encarcelar a un periodista, porque no le gustaba que lo criticara.

A él le pasó el 16 de enero, cuando se montó un operativo afuera del fraccionamiento donde vive, para llevarlo a la cárcel, donde permaneció cinco horas. Ello ocurrió luego de que volviera a criticar al mandatario estatal, el panista Martín Orozco, que desde noviembre de 2018 ya lo había demandado por daño moral, y el juez segundo civil, Antonio Piña, al ver que incurría en volver a criticarlo, ordenó su arresto.

Entrevistado por LA SILLA ROTA, Morales recordó que le han tocado gobernadores duros, como Otto Granados, pero que nunca lo habían mandado encarcelar. Afirmó que durante su arresto, lo trataron bien, pero que por él fue el mismísimo jefe de la policía estatal, Juan Muro. Ya en la agencia ministerial, dijo que personal médico le pidió desnudarse y que querían grabarlo. Él no accedió.

Al salir le advirtieron que si volvía a hablar mal del gobernador, entonces lo detendrían no por cinco horas sino por 18, y de incurrir otra vez serían 36 horas, y sí reincidía, entonces el tema sería ya penal.



Morales recordó que desde que Orozco ganó las elecciones, lo primero que hizo fue pedirle a sus seguidores que le avisaran que ya había ganado. Después ha sufrido asedio por medio de auditorías y hackeo, así como llamadas amenazantes y después llegó la demanda por daño moral.

Pero además le llamó la atención que la aplicación de las medidas cautelares fueran ordenadas por el juzgado segundo civil, uno de los más lentos del estado, pero que en su caso y a petición de Orozco, actuó en un día.

Aunque Morales, quien ha ganado premios de periodismo, dijo que está en el Mecanismo de protección para Periodistas y defensores de derechos humanos, dice que si llama para pedir protección, quien tiene la obligación de protegerlo es el gobierno estatal. "Mejor no me pongan nada", ironizó.

LLAMAR A LAS COSAS COMO SON

Cuestionado sobre cuáles son sus principales críticas a la gestión de Orozco, explicó que en materia de seguridad el estado, otrora uno de los más pacíficos, se ha vuelto violento e inseguro. En cuanto a la economía, es de los que crece menos.

Morales reconoció no ser políticamente correcto con el gobernador pero dijo que a las cosas hay que llamarlas como son.

- ¿Le había pasado algo similar en su trayectoria?

- Jamás, tengo cumplidos 30 años, he tenido dificultades como todos los periodistas, porque el político está acostumbrado, como yo, que soy director de espacio, a que la compra de un espacio implica compra de criterios. Entendemos que nuestro negocio de manera lícita puede vender espacios al gobierno pero no la forma de pensar. Jamás me había pasado. Un gobierno te puede recortar el presupuesto. Este cuate ya me auditó, ya me hackeó, ya me espió y lo del 16 fue un exceso. No conozco en el país un caso de meter a un periodista por hablar mal. Si eso fuera imagínate a cuántos Enrique Peña Nieto hubiera metido al bote.

- ¿Previamente a lo ocurrido el 16, había recibido algún aviso?

- Él tiene dos años como gobernador, fue alcalde, pero te voy a decir algo importante que pocas veces se informa en los medios: es un gobernador con dos órdenes de aprehensión pendientes, están suspendidas por el fuero, se abrieron por malversación de recursos, terrenos que se quedó y se armó el escándalo. Lo metieron dos veces en la cárcel y tiene vigentes dos órdenes de aprehensión suspendidas porque tiene fuero. Llega como gobernador. Es el segundo estado más corrupto de México, de los ocho indicadores de Semáforo Delictivo siete están en rojo: secuestro, extorsión, entre otros. Somos la ciudad más peligrosa para caminar en el país. Todo lo que no pasaba aquí, pasa. La economía que se movía a niveles de 9 por ciento de crecimiento, ahora se mueve a 1 o 1.4 por ciento.

Hay escándalos de corrupción. La neta soy un periodista agresivo, porque le digo al pan, pan y al vino, vino. El punto es que existen canales como la regulación de contenidos, no sé, RTC, pero si el gobernador está con un juez que es su lacayo, este se extralimita y en la demanda que me pone por daño moral me dice ´en tanto si tú vuelves a insultar o a ofender al gobernador te vas cinco horas al bote´. ¿Qué es para el gobernador un insulto? No sé, una palabra altisonante, no sé, o a lo mejor si le digo corrupto para él es un insulto y esa será razón suficiente para que me giren orden de arresto.

- ¿Qué le cuestionaba a Orozco?



- Lo más fuerte es economía y seguridad. En mi programa democratizamos demasiado el contenido. En una hora yo hablo media hora y la otra media se la damos al público, con Whatsapp ellos pueden decir lo que quieran y como quieran. Se dicen palabras fuertes, no hay restricción para el público. Obviamente sí se escuchan palabras fuertes como escuchamos en la calle, en el mercado, no soy periodista ni refinado ni light. Me considero un periodista combativo, fuerte. Oyes el programa y si le pegan duro a quien hace las cosas mal.

- ¿Ya había un antecedente de que no le agradaba lo que decía?

- El día que ganó la elección, aunque no había recibido la constancia de mayoría ni nada, sube a su escenario del PAN, y antes de decir ´buenas noches´, grita ´avísenle a José Luis Morales que gané´, incluso con un apodo, porque me dice que soy una víbora, grita ´avísenle a la víbora Morales que gane´, sin decir agua va. A partir de entonces no tengo relación con este gobierno, cosa que no me interesa, bendito sea Dios. Tengo mis estaciones, mis medios, mi periódico, no tengo ningún pero. A partir de ahí empezaron los problemas. Nunca hubo ningún tipo de acercamiento, luego alguien me contaba temprano ´oye, él dice que le pedías 50 millones de pesos´. Que lo demuestre, con una bitácora de reunión en su despacho, ¿con qué funcionario yo pedí 50 millones de pesos?

- Usted ha dicho que hubo auditorías y hackeo.

- Todas las auditorias, estatales y federales que te puedas imaginar, demandas de derecho de réplica de su gente, llamadas de amenazas, te dejan una cartita, te hackean tus cuentas, con el gran pesar de que no sabes si te va matar un narco o te va a matar este.

- Compártanos qué ocurrió el 16.

- Salía de mi casa poco después de las 6 de la mañana y cuando salí ya estaba todo un operativo. Yo vivo en un fraccionamiento privado, cuando salgo estaban torretas, grúas, patrullas, bueno me detuvo Juan Muro, el director de la policía. Siempre me trataron bien, cero prepotencia, ni esposado, pero sí me decían que estaba notificado. ´Tienes orden de arresto por hablar mal del gobernador y aquí está el papel´. Luego me llevaron a la policía ministerial, estuve en una celda, no en una oficina, estuve 4 horas 40 minutos porque después llegó un amparo federal, yo estaba amparado. Pero ya sabes que los amparos aplican o luego no aplican, llegó un amparo federal.

"Me eché un café, me dieron una sopa Maruchán con dos camarones que no me comí. Luego aguardé a que terminaran, solo hubo una parte lamentable: querían videograbarme desnudo, en la enfermería te piden que te desnudes y querían grabar. Dije ´espérame, además qué voy a hacer en el baño, en medio puro personal y el baño está abierto, se ve todo, no sean gachos, sí me da pena´. No me quería desnudar. Es un insulto, es una humillación.

El gobernador perdió la cabeza, nunca había visto eso con gobernadores, yo he tratado con gobernadores, en Aguascalientes ha habido gobernadores duros, que saben de medios. Te pueden bloquear, auditar, ¿pero meterte al bote? Bueno no lo hizo ni Miguel Ángel Barberena, ni Otto Granados, hubo de todo pero con absoluto respeto. Muy bien, no te compran publicidad, vamos, es lo que le pasa a un medio independiente, pero no te meten al bote.

- Dice usted que el juez es allegado al gobernador



- Mucho. Tiene pésima fama pública. Es el juez Piña, segundo civil tiene fama de ser el juzgado más lento en Aguascalientes, lo dijo la barra de abogados, pero es increíble que en mi caso, recibe la demanda del gobernador y el mismo día la orden de arresto. Se burlaba de mí la gente, ´no manches, tengo ocho meses en este juicio y a ti en un día te hicieron todo´. Se extralimita en las medidas cautelares. La primera era una sanción administrativa. Lo establece la ley, si no cumples te voy a multar, y si no te detengo un rato y otro rato, otro rato y si ya de plano desobedeces te vas a proceso penal.

- Refieren que el mandatario estatal dice que sufre estrés por lo que usted dice de él en InfoLínea.

- Es una mamada.