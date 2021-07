¿Tienes dudas? Te hicimos un ABC de la consulta popular

Mucho se ha dicho sobre la consulta popular de este 1 de agosto, pero lo que sí tenemos claro es que es la primera que se organiza a nivel nacional y para la cual se movilizarán equipos ciudadanos en búsqueda de que se convierta en un ejercicio democrático ejemplar. Así que aquí te dejamos los datos más relevantes de este evento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó esta semana que se instalarán 57 mil 92 mesas receptoras en 32 entidades del país. En entrevista con La Silla Rota, la consejera Carla Humphrey explicó que esta será la primera en realizarse a nivel nacional y destacó que, si bien no será para elegir cargos de elección popular, es importante participar por ser un ejercicio ciudadano.

"Por esta razón no habrá casillas, sino mesas receptoras de opinión. Nunca se ha instalado el mismo número de casillas que de mesas receptoras de opinión. Es la primera vez que se imprimen papeletas para toda la ciudadanía, porque regularmente participa menos del 10% de ellos", explicó.

Los estados en los que se instalará el mayor número de mesas receptoras son el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Guanajuato, algunos de éstos son los que mayor índice de población tienen.

Por otro lado, las entidades que tendrán menor número de mesas son aquellas entidades que geográficamente son más pequeñas, pero no por eso menos importantes, como Colima, Baja California Sur, Campeche y Nayarit.

Carla Humprey destacó que el país se dividió en unidades territoriales para saber dónde instalar las mesas receptoras de opinión. Y subrayó que, a diferencia de una elección, no habrá mesas especiales o, como podría decirse, para foráneos.

Por esa razón, ningún ciudadano que no esté en la sección que le corresponda para emitir su opinión en la consulta, podrá participar, sólo podrán hacerlo en la mesa receptora que les corresponda

El listado nominal de electores es de 93.5 millones de mexicanos. Quienes acudan a participar encontrarán, en la mesa receptora, la papeleta con la tan controversial pregunta que avaló el Congreso y la Suprema Corte de Justicia.

"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?". Las opciones para responder son solamente serán sí o no.

La consejera electoral aclaró que esta pregunta no fue redactada por el INE, "no la validó y no le puede mover ni siquiera una coma". "La Corte hizo una nueva redacción de la pregunta original y es la que recibiremos en las mesas receptoras de opinión, en una papeleta que cuenta con cuatro medidas de seguridad", dijo.

Para la primera consulta popular nacional no habrá "observadores electorales" de ningún partido político, así que no habrá representación de éstos en las mesas receptoras de opinión. Además, si algún ciudadano, con alguna alusión a algún partido político o no, promueve el voto por el sí o por el no a la pregunta de la consulta, se trata de una irregularidad.

En cada mesa, el ciudadano se encontrará a tres funcionarios –elegidos por el INE al azar, igual que los funcionarios de casilla–. Bajo el contexto sanitario de la tercera ola de covid-19 que atraviesa el país, se repetirá el mismo protocolo sanitario que en la jornada electoral del 6 de junio.

"Opinar será seguro. Habrá gel, cubrebocas y sanitización constante como aquel día. También se garantizará el líquido indeleble para garantizar que nadie ejerza su opinión en más de una ocasión", puntualizó la consejera Carla Humphrey.

Además, refirió que el cómputo de las opiniones será más sencillo que el de los votos, porque sólo hay dos variantes de respuesta. Por esta razón, solo se llevará a cabo el conteo rápido de las respuestas, mismo que se dará a conocer el domingo por la noche. "La Ley de Consulta Popular y la Constitución Política no prevén en estos casos un Programa de Resultados Preliminares (PREP), como sí ocurre en una jornada electoral".

El INE informó que se cuenta con un promedio de 12 mil observadores electorales para la jornada ciudadana de este domingo. El reporte al 23 de julio era de 6 mil 841 solicitudes, es decir, esta cifra se duplicó en la última semana.

Para que esta consulta popular pueda tener un carácter vinculante, en términos legales, se requiere la participación de 37.5 millones de ciudadanos. Esto equivale al 40% del listado nominal.

"Solamente si participa el 40% del listado nominal de electores, el resultado de la consulta será vinculatoria para las autoridades", dijo Humphrey, es decir, para que se investiguen las decisiones políticas del pasado.

