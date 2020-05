¿Tiene López-Gatell doctorado?, cuestiona Loret de Mola

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, tiene un doctorado en Epidemiología por la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos.

El periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer lo anterior en una columna publicada en El Universal que contesta a usuarios de redes sociales que ponían en duda esto a partir de una lista de egresados de John Hopkins donde no aparece el nombre de López Gatell, que circuló en los últimos días.

La lista, aclaró el periodista, sí pertenece a la universidad, pero al Departamento de Bioestadística. López Gatell obtuvo el doctorado (PhD) en el Departamento de Epidemiología.

"Hicimos la solicitud de verificación a través de un correo electrónico que respondió Leslie A. Nicotera, directora de Récords y Registros de dicha Escuela. Señaló: ´Les puedo confirmar que el doctor López-Gatell obtuvo un PHD en el Departamento de Epidemiología el 25 de mayo de 2006´", se puede leer en la columna.

Loret de Mola también responde a un segundo cuestionamiento que surgió debido a que al consultar en línea el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, no aparecía más que su cédula profesional de la Licenciatura como Médico Cirujano, pero nada de su maestría o especialidad en Medicina Interna que habría estudiado en la UNAM.

El periodista asegura que López Gatell aparece en el Directorio de Médicos Certificados del Consejo Mexicano de Medicina Interna, pero su estatus de certificación tiene una vigencia de 1999 a 2004.

"Una explicación lógica de ello, me explican varios doctores, es que el subsecretario López-Gatell no haya homologado sus estudios y no haya renovado su cédula puesto que no se dedica a eso (ser internista en un hospital). Además, en la biblioteca digital de la UNAM sí figuran sus tesis de ambos grados: la maestría en Ciencias Médicas y la especialidad como internista", explicó Loret de Mola.

De acuerdo ala biografía que se publica en el sitio web del gobierno de México, López Gatell se define como "Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología".

En el apartado de "Educación" se pueden ver más detalles sobre sus estudios: Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, Especialista en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Maestro en Ciencias Médicas por la UNAM, y Doctor en Filosofía (Epidemiología) por la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos.

cmo