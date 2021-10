¿Tiburona dormida?; "es un problema de la vista", dice diputada de Morena

La empresaria y ahora diputada por Morena, Patricia Armendáriz fue captada dormida en la Cámara de Diputados.

La ex participante del programa Shark Tank, fue captada con los ojos cerrados en la sala de sesiones de San Lázaro, sobre la imagen que circula en redes la ex tiburona comentó su cuenta de Twitter que no estaba dormida, que sufre de un problema de la vista por ello los ojos cerrados.

Jajajaja que ganas de molestar! Siempre me verás viendo así por un problema de vista. Saludos — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) October 15, 2021

Armendáriz Guerra nacida en Comitán, Chiapas participó en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio donde ganó una diputación por Morena.

La simpatizante de la Cuarta Transformación ya ha sido tema de conversación en otras ocasiones, hace unas semanas en una entrevista con Fernando del Collado, la ahora legisladora aseguró que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña era un "patriota".

En la plática el periodista también cuestiono a la empresaria sobre las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, mencionó que son una "doctrina", sin embargo, cuando del Collado le repitió lo que dijo, ella negó haber mencionado esa palabra.

Patricia Armendáriz estudió la licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y además tiene una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge y un doctorado en Economía en la Universidad de Columbia.

Guerra es dueña de Financiera Sustentable que es una entidad especializada en la colocación de crédito para la adquisición de vehículos de transporte público que funcionan con gas.

En junio de 2020, Armendáriz acompañó al presidente López Obrador a Washington como parte del grupo de empresarios que fueron con el mandatario a una reunión con el expresidente Donald Trump, en el marco de la entrada en vigor del T-MEC.

Armendáriz no ha sido la única que ha sido captada con los ojos cerrados en algún recinto público, en agosto su colega y amigo el empresario Carlos Bremer fue captado cabeceando durante la mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional.

La imagen del Bremer fue compartida por la periodista Dalila Escobar, quien capto al empresario dormido durante la intervención de Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien se encontraba leyendo el acuerdo del sindicato para el regreso a clases.

Ya para la lectura del acuerdo del SNTE, creo que hoy muchos fueron Carlos Bremer en la #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/rR9KV14sax — Dalila Escobar (@dalies10) August 12, 2021

kach