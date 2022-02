The Washington Post exige a Biden condenar ataques de AMLO a periodistas

El periódico estadounidense The Washington Post exigió al gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos que condene los ataques contra la prensa en México, tanto los asesinatos de periodistas como los señalamientos a comunicadores por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina.

En el texto editorial, el Post advierte que pese a que al menos cinco periodistas han sido asesinados en lo que va del 2022, López Obrador ha dedicado el tiempo de su mañanera a atacar al periodista Carlos Loret de Mola.

TAMBIÉN LEE: "VIOLENCIA NO DISMINUIRÁ SI AMLO NORMALIZA ATAQUES VS LIBERTAD DE EXPRESIÓN": POST

"Compartir públicamente la información financiera confidencial de un ciudadano es un abuso de poder sin precedentes. López Obrador también ha amenazado con pedir a las autoridades fiscales que confirmen esta información, lo que violaría las leyes de privacidad de México", acusó el diario.

"El año pasado, la administración de Biden se comprometió a ´proteger y promover medios de comunicación libres, independientes y diversos en todo el mundo´. Se deberían condenar los ataques en contra de los periodistas mexicanos y llamar a los aliados democráticos a proteger la libertad de prensa", se lee en la editorial.

De lo contrario, señala The Washington Post, "los regímenes rebeldes y los malos actores seguirán actuando como si tuvieran las manos libres en sus crecientes esfuerzos por silenciar las voces independientes".

LOS DATOS PERSONALES DE LORET QUE AMLO QUIERE SABER

Este martes, el presidente mexicano mostró una carta que dirigió a la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en donde le pidió investigar y dar a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. Sin embargo, estos datos corresponden a una persona no servidora pública y por tanto expertos advierten que podrían violarse leyes.

TAMBIÉN LEE: ¿QUÉ DICE LA BARRA DE ABOGADOS SOBRE EL CASO AMLO-LORET DE MOLA?

El viernes 11 de febrero AMLO expuso una diapositiva con el presunto sueldo que percibió Loret en 2021 por parte de Televisa; se trataba de 35 millones de pesos, no obstante el periodista negó que así fuera y aclaró que desde 2019 ya no trabaja para la empresa. "Están inflados los datos", insistió.

Lo anterior se derivó de un reportaje que publicaron en colaboración Latinus -en donde trabaja Loret- y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el que documentaron que el hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams rentaron una casa en Houston valuada en un millón de dólares.

La casa pertenece a un exmiembro de la empresa Baker Hughes, que mantiene vigentes contratos millonarios con Pemex.

TAMBIÉN LEE: CAROLYN ADAMS NIEGA HABER CONOCIDO A DUEÑO DE "LA CASA GRIS"

"Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él (el presidente). Nada de este ataque en mi contra estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston. Por todos estos escándalos el presidente quiere intimidarme, callarme, que la gente no se entere", respondió Loret de Mola en un video.

?#VIDEO | "El presidente está enfurecido, está fuera de sí"; así es como respondió @CarlosLoret a al presidente @lopezobrador_ tras exponer su supuesto sueldo. ?? https://t.co/cYv16eWiRd pic.twitter.com/mKFjekecxL — La Silla Rota (@lasillarota) February 11, 2022

La noche de ese mismo viernes fue convocado un debate en Spaces de Twitter por Sociedad Civil México para hablar sobre los ataques contra la prensa en México por parte del presidente.

"Ya no se trata solo de mí, ni siquiera del periodismo, ni de la sociedad a tener derecho a la información, esto es una bitácora cuidadosa de la construcción de un dictador y de la sociedad de impedirlo", expuso Loret.

LA MAÑANERA Y LOS ASESINATOS

A lo anterior se le suman las exposiciones semanales en la sección "¿Quién es quién en las mentiras?" encabezada por Elizabeth García Vilchis, los miércoles durante la conferencia matutina del presidente, en donde presuntamente se dedican a "desmentir" noticias "falsas".

Además, durante las primeras seis semanas del año se han asesinado a cinco reporteros en México. En promedio, uno por semana, por lo que la situación derivó en una protesta en casi 50 regiones del país, en donde comunicadores salieron a exigir un alto a los asesinatos.

La primer muerte fue la de José Luis Gamboa, en Veracruz. Después, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, pese a que esta última acudió con el presidente para informarle que temía por su vida pues había sido amenazada. También Roberto Toledo, en Michoacán y recientemente Heber López el jueves 10 de febrero, en Oaxaca.

Con días de antelación Heber contó a sus compañeros periodistas que había sido amenazado por revelar casos de corrupción de personajes de la política locales, en su medio "Noticias Web". Por este hecho fueron detenidos los dos presuntos autores materiales.

na