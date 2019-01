Testigo en juicio de "El Chapo" no recuerda si Calderón recibió sobornos

Este martes la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán continuó con el interrogatorio de Alex Cifuentes, narcotraficante que ha referido ser la mano derecha "y su mano izquierda" de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Durante la sesión de hoy se tocó el tema de si el cártel de los hermanos Beltrán Leyva intentó eliminar al cártel de Sinaloa, comandado por Ismael "El Mayo" Zambada, mediante sobornos al ex presidente Felipe Calderón.

Pese a declarar que no recuerda haber referido lo anterior, los testimonios que Cifuentes hizo a autoridades estadounidenses en años previos se retomaron en el actual juicio que se desarrolla en Nueva York para determinar la culpabilidad de Guzmán Loera por once cargos relacionados al tráfico de drogas, según informa Milenio.

Asimismo, se apunta que Jeffrey Litchman, abogado defensor de "El Chapo", presentó ante el testigo una serie de documentos sobre sus declaraciones.

En una declaración previa Cifuentes habría dicho que el monto del soborno fue de 250 millones de dólares, a lo cual argumentó que no recordaba exactamente.

Lichtman, citando las notas de Cifuentes de una entrevista que dio a las autoridades estadounidenses en 2016, preguntó si Felipe Calderón, quien precedió a Peña Nieto como presidente de México, aceptó un soborno en 2008 de los rivales de Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva.

"No recuerdo muy bien este incidente", respondió el Sr. Cifuentes. Agregó momentos después: "En este momento, no recuerdo eso".

A pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo "Cifuentes", si los Beltrán Leyva me había dado dinero, el testigo lo negó dos veces: Textualmente, "I don't recall this incident very well," Cifuentes, adding moments later, "Right now, I do not remember that." Para aclarar.