Ternas para la CRE reenviadas por AMLO comparecen ante el Senado entre críticas y señalamientos

Luego de que Andrés Manuel López Obrador repitiera 11 de los 12 candidatos que integran las ternas que el Jefe del Ejecutivo envió para ocupar un puesto dentro de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los candidatos comparecieron ante el Senado de la República entre acusaciones y señalamientos de desconocimiento de las funciones de algunos aspirantes.

El senador por el Partido Acción Nacional (PAN) Julen Rementería del Puerto hizo un llamado a la oposición que ocupa los escaños del Senado para interponer un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, al reclamar cierta inconstitucionalidad por la repetición de las ternas por parte del presidente López Obrador.

Por su parte, la panista Xóchitl Gálvez y Mario Zamora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) protestaron a Armando Guadiana Tijerina, morenista presidente de la Comisión de Energía en el Senado ya que coincidieron en que no tenía caso volver a entrevistar a los candidatos si incumplían con los conocimientos básicos sobre temas energéticos. Sin embargo las entrevistas se llevaron a cabo.

Es bien importante que cuando se va hacer una pregunta se tenga conocimiento del tema, no nada más ponte a investigar, investigo de aquí o saco de una página de Internet y me pongo a preguntar a lo loco, eso no puedo hacer. Tengo que tener el conocimiento previo para hacer una pregunta" apuntó la candidata Paola Elizabeth López Chávez ante los cuestionamientos de la senadora Xóchitl Gálvez.

Y agregó: "si ustedes senadores me dan la oportunidad de estar como consejera de la CRE, no se van arrepentir, porque yo no me voy a dejar corromper".

Posteriormente, Jorge Amaya, también aspirante a comisionado de la CRE fue nuevamente cuestionado con preguntas que no pudo responder. El aspirante propuesto por AMLO consideró como excesivos los cuestionamientos, además de referir que su presencia se debía a un mandato del presidente.

Yo tengo más de 70 años, soy jubilado por Pemex y pude haberme negado a venir nuevamente, sin embargo, aquí estoy nuevamente dando la cara al llamado que tuvo bien hacerme el presidente de la República y el cual le agradezco y he de decir que me sorprendió el apoyo que he recibido por parte de mis exalumnos", expuso.

No obstante, Mario Zamora Gastelum preguntó al candidato: "¿Qué quiere que le pregunte para que se luzca, don Luis? ¿Cuál es la pregunta que quiere que le haga para que digamos este sí sabe? ¿Cuál es la pregunta que más preparó?"

