Termoeléctrica de Topolobampo, sin aire acondicionado, revela Lourdes Mendoza

La periodista Lourdes Mendoza dio a conocer un video en Twitter donde acusa que el aire acondicionado de la termoeléctrica de Topolobampo, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se descompuso desde hace meses.

En el video, donde se observa un ventilador convencional en funcionamiento para mantener la temperatura adecuada en una zona de servidores la comunicadora arrobó a la CFE y a Manuel Bartlett, director general de la comisión.

#LaVidaReal @CFEmx @ManuelBartlett Esto es en la central termoelectrica de Topolobampo. el Aire acondicionado se decompuso hace meses. También se observa el súper sistema para las goteras. #NoALaReformaEnergetica pic.twitter.com/7Dufn0cBKs — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 19, 2021 "#LaVidaReal @CFEmx @ManuelBartlett Esto es en la central termoeléctrica de Topolobampo. el Aire acondicionado se decompuso hace meses. También se observa el súper sistema para las goteras. #NoALaReformaEnergetica", posteó la periodista.

En la zona de Topolobampo, habitantes del lugar cercanos a la termoeléctrica han protestado en diferentes ocasiones por los altos cobros por el suministro de luz con bloqueos a las instalaciones de la CFE o con toma de instalaciones.

El pasado viernes 15 de octubre, el director de la CFE, Manuel Bartlett, advirtió que no se indemnizará a empresas a las que se cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno federal.

"Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar). Por eso los estamos invitando a que se sumen bajo nuevas reglas, no creo que lo rechacen porque los dueños lo que buscan es el negocio y van a tener una opción mejor que la que tiene porque su crecimiento ordenado. Y eso de que los vamos a indemnizar, no, aunque en la expropiación petrolera sí ocurrió", y descartó que esto pueda traer problemas de frente al T-MEC. "Esto es un arreglo, no hay aquí indemnizaciones", reiteró.

Ante ello, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal pidió prudencia y recato a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); "debe esperar "que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas", advirtió.

MALA REFORMA PARA EL MERCADO ELÉCTRICO

En opinión de analistas, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para una nueva reforma energética es mala para el mercado eléctrico, por que regresa a Comisión Federal de Electricidad (CFE) todo; para los usuarios, en el corto plazo, benéfica porque se podría generar una reducción en las tarifas, pero para el largo plazo no, si la Comisión no invierte en modernizar la infraestrucura actual.

De acuerdo con Ramsés Pech, especialista en temas energéticos dicha iniciativa supone la eliminación de órganos autónomos, así como la desaparición de los certificados de energías limpias para generadores públicos y privados; de llevarse a cabo, cancelará todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad, así como diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de revisión.

Jorge Castañeda, director de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advirtió: "La propuesta de Reforma eléctrica sería catastrófica para la economía mexicana".

Gonzalo Monroy, especialista en energía dijo: "CFE pasa de ser un participante del mercado, a tener toda la industria, ahora será el que haga política energética y determine su permiso. Cancela todos los permisos, desde paneles solares, hasta las grandes granjas eléctricas del país."