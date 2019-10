Terminan carrera en 2014, pero burocracia les impide titulación

Elia Yoselín Aguado Ontiveros y Deyanira Cruz Hernández comenzaron a estudiar en la Escuela de Servicios Médicos Sociales del Hospital de Jesús una carrera técnica en enfermería en 2011 y la terminaron en 2014. En 2016 hicieron su examen profesional y apenas lo concluyeron, iniciaron sus trámites ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para titularse.

Pero han pasado tres años, el mismo tiempo que tardaron en cursar su carrera y aún no obtienen su título técnico. Las razones son diversas, desde que les pedían algunos documentos, luego que las oficinas de la Dirección General de Educación Técnica e Industrial (DGETI) cambió a Unidad Administrativa, después que las instalaciones fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, e incluso por el cambio de administración y ahora que por la digitalización que se avecina.

"Soy egresada de la Escuela de Servicios Médicos sociales del Hospital de Jesús. Inicié mis estudios en el 2011, terminé en el 2016 y hasta ahorita no me han podido entregar mi título por temas burocráticos entre la DGETI y la SEP. Ahorita estudié una carrera de licenciatura la cual me dieron la oportunidad de estudiarla en tanto mi título de carrera técnica salía y ahora es fecha de que no he podido titularme ni con la licenciatura por causa de que no me han entregado el título de la carrera técnica", afirmó Yoselín.

Ambas estudiantes, entrevistadas por La Silla Rota son parte de una generación de nueve estudiantes del Hospital de Jesús que están en la misma situación. En su caso ambas, ante la tardanza de su trámite, lograron estudiar de manera online en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas la licenciatura, aunque les aclararon que en cuanto tuvieran su título debían presentarlo. Resulta que terminaron la carrera profesional y como no han recibido el título técnico, tampoco pueden titularse ahí.

Visitaron al director Académico de Innovación Educativa de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UESMSTIS), Luis Miguel Rodríguez Barquet, y la sorpresa que se llevaron es que él les dijo que su caso no era único y que en su misma situación están alrededor de 45 mil alumnos más.

A causa de no haberse titulado, han perdido oportunidades laborales. Tienen trabajo, pero no en un hospital como les gustaría a ambas. Además, carecen de beneficios como prestaciones. También podrían regresar a su estado a trabajar y además les gustaría, pero no pueden desempeñarse en lo que estudiaron mientras carezcan de su título.

En lo personal me ha afectado porque he perdido grandes oportunidades laborales por el cual todos te piden título y cédula y no he podido ejercer ni la carrera técnica ni la de licenciatura ni tengo la oportunidad de seguir estudiando y prepararme más. Soy de Hidalgo por lo cual sigo en la ciudad porque espero el título para poder incorporarme en mi estado

Incluso reciben presión de sus familias, quienes las cuestionan por su título.

Por eso es que les piden a las autoridades, en especial al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ayuda para resolver su caso.

"Exigimos respuesta al secretario no sólo para nosotras sino para compañeros afectados por la salida de los títulos. Nos estamos retrasando en nuestra carrera, no podemos ejercer. Que nos de respuesta y tiempo exacto de cuánto tiempo va a ser, que nos de la documentación que pueda acreditar que ya está en trámite nuestro título, una acreditación válida ante un empleo para que los acepten laboralmente y ejercer nuestra carrera y terminar la licenciatura. No hemos podido titularnos por falta del título de la carrera técnica y al no tenerlo no nos dan oportunidad de hacer el examen profesional en la licenciatura y titularnos", se quejaron ambas.

ILUSIÓN PENDIENTE

El 4 de julio a través del integrante de los Servicios Médicos Sociales del Hospital de Jesús, el doctor Vicente González Bustamante, las estudiantes presentaron una carta de solicitud al titular de la SEP, Esteban Moctezuma para resolver el retraso, la petición fue numerada con el 1909724.

En dicha misiva el doctor expuso que las jóvenes iniciaron sus estudios el 22 de agosto del 2011 y concluyeron el 15 de julio de 2014, luego hicieron el servicio social en instituciones de las secretarías de Salud de la Ciudad de México y la federal, y aprobaron su examen profesional en junio de 2016.

El escrito va acompañado de copias de la constancia de acreditación por parte de la DGETI, así como la liberación del servicio social por parte de la Secretaría de Salud. Además en la carta se informó que luego de aprobar el examen profesional ambas entregaron su documentación ante la DGETI y el 8 de septiembre de ese año recibieron constancia de que dicho título y cédula profesional se encontraban en el inicio del trámite.

Ahí comenzó el martirio burocrático.

A un año de haber iniciado el trámite y sin obtener respuesta, acudieron a la DGETI, la cual les informó que aún no iniciaban la tramitación de los documentos ante la Dirección General de Profesiones, ya que ésta estaba en reestructuración y que tal vez en seis meses ingresarían su documentación, y en cuanto eso ocurriera la DGP tardaba entre uno y dos años en entregar el título y la cédula. Ahí fue cuando descubrieron que el caso no era aislado y había más gente así en todo el país.

En marzo de 2018 y ante la falta de avances el doctor presentó una solicitud de información ante el INAI para conocer el estado del trámite. El 24 de abril recibió respuesta –que va anexada a la carta enviada a Moctezuma Barragán- y ahí se enteró que la DGETI cambió de ser una dirección general a Unidad Administrativa desde enero del año pasado y que "todos los trámites de titulación están suspendidos y que no tienen fecha de cuándo iniciarán estos, así mismo que carecen de manual de organización".

El siguiente paso fue presentar una queja ante la SEP y la entonces todavía presidencia de Enrique Peña Nieto, pero no hubo respuesta de ninguna.

Con el cambio de administración González Bustamante envió el 17 de enero de este año una carta a Francisco Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior y compañero en la Universidad autónoma Metropolitana. El funcionario lo atendió y lo puso en contacto con el director de la UEMSTI, Rafael Sánchez, cuya secretaria los puso en contacto con Rodríguez Barquet, director Académico y de Innovación de la UEMSTIS.

Se reunieron con Rodríguez Barquet y con la jefa del Departamento de Gestión Escolar, Carmen Flores, y les explicaron que los trámites estaban detenidos por la nueva aplicación de los formatos electrónicos para titulación y les pidieron no preocuparse. "Que no nos preocupáramos, que no estábamos solos (no era en el sentido metafórico de solidaridad) sino que existían 45 mil alumnos de todo el país en el mismo caso".

La respuesta fue que la UEMSTIS "aún se encuentra en el traslado de la información, realizando la gestión de acceso y manejo de la plataforma digital para con ello estar en la posibilidad de continuar con la emisión de la cédula profesional electrónica, por lo que le solicito estar en contacto con su plantel ya que en fechas próximas se estará emitiendo información sobre dicho proceso".

El doctor le comentó en la misiva al secretario que han estado en contacto con Flores que les ha dijo que trabajan en el tema pero reconoció que el proceso está muy lento "porque no tienen programadores, a casi 6 meses seguimos en las mismas condiciones".

En la carta le pide su ayuda para resolver el tema, ya que las jóvenes mientras no se titulen no pueden acceder a un empleo en las instituciones públicas de salud.

Es inaudito que el trámite burocrático consuma el mismo tiempo que todo el plan de estudios, es inaudito que en un país con grandes carencias de personal calificado en las instituciones de salud, se pongan tantas trabas para que el personal que se capacitó en tiempo y forma, se encuentre limitado y marginado para su incorporación al mercado laboral. Solo usted señor secretario tiene la capacidad de resolver esta problemática

Pero 33 días después González Bustamante, al ver que no había recibido información alguna sobre su petición, reiteró la solicitud el 7 de agosto pasado.

La Silla Rota busco al área de Comunicación Social de la SEP para conocer su postura pero al cierre no ha recibido respuesta.

