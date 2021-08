Termina recuento de votos para la gubernatura de Campeche

"Esperamos recapacite el Tribunal Electoral y deje de sembrar desconfianza y no caigan en lo inconstitucional, convirtiéndose en legisladores. El voto del pueblo campechano es claro y preciso. No hay manera de voltear la página, está decidido. Lo que no se vale es que afecten a un pueblo que ha luchado por tantos años para un cambio verdadero".