Tercera ola va a la baja pero muertes por covid se duplicaron en un mes

Aunque la tercera ola de covid va en descenso en el país, en los primeros días de septiembre se reportaron 6 mil 824 defunciones, casi el doble de las registradas en el mismo periodo de agosto, así como 127 mil 589 casos confirmados de covid, cifra similar a la que hubo a inicios del mes pasado.

De acuerdo con los datos que presenta cada tarde la Secretaría de Salud, entre el 1 y el 9 de septiembre se reportaron 6 mil 824 decesos causados por el virus Sars-CoV2, mientras que en los primeros nueve días de agosto hubo 3 mil 784, esto indica que en este mes que comenzó se han registrado 1.8 veces más muertes.

En el mismo periodo hubo 127 mil 589 casos confirmados de covid, sólo 2 mil 489 menos que los 130 mil 078 que se reportaron en los primeros nueve días de agosto.

Agosto de 2021 se convirtió en el peor mes de los casi 19 meses de pandemia, con un total de 504 mil 158 casos de coronavirus y 18 mil 420 defunciones por esta misma causa.

La diferencia con la situación actual es que en los primeros días de agosto la pandemia iba en pleno ascenso, mientras que en este momento va en un descenso paulatino, de acuerdo con lo que informa la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el matemático Arturo Erdely, el punto máximo de la tercera ola se alcanzó el 11 de agosto y a partir de entonces comenzaron a disminuir los contagios.

Sin embargo, la desaceleración de los contagios no ha sido tan rápida y hasta el jueves había 99 mil 630 casos activos estimados, que es el número de personas que actualmente están enfermas de covid.

Esta cifra de casos activos es similar a la que hubo en la primera semana de enero de este año, en la segunda ola de coronavirus, así como a mediados de julio de este año, antes de que repuntaran con mayor fuerza los casos.

"NO HAY RAZÓN PARA ECHAR CAMPANAS AL VUELO"

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para la covid-19, señaló que todo indica que sí estan disminuyendo los contagios de covid en el país, a pesar de que se han relajado las medidas de prevención y se han abierto más espacios.

"Sí está bajando, comparado con lo que antes se reportaba, pero se está haciendo todo lo posible para evitar que baje, lo de abrir las escuelas, abrir los bares, o sea realmente no tenemos ninguna razón para echar las campanas al vuelo y en lugar de tratar de bajar en serio, cortar las cadenas de contagio, nada más se dice ya tenemos menos (pacientes) en el hospital", señaló.

El especialista alertó que el mayor peligro siguen siendo las variantes del virus Sars-CoV2, como Mu, que ya circula en el país y de la que poco se sabe, por lo que criticó que las autoridades no están haciendo lo suficiente para prevenir que haya repuntes.

"Qué tal si esa terminara por ser importante, ya lo sabremos cuando tengamos gente enferma, hospitales llenos y muertes por esa variante, porque nadie está haciendo nada, lo único que dicen es ahorita ya bajó, vamos a darle vuelo a la hilacha", señaló.

Con la celebración del Día de la Independencia en puerta, López Cervantes alertó que es posible que haya repuntes, que podrían ser leves, aunque destacó que es difícil hacer predicciones ante la situación tan inestable que se enfrenta en el país.

"Ya no es tan alto, ya no están subiendo (los contagios), pero qué quiere decir bajar, bajar es cero y no estamos para nada en ese nivel. Entonces creo que es difícil dar una interpretación consistente a estas circunstancias que tenemos", enfatizó López Cervantes.

(djh)