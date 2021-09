Tercera ola covid duplicó contagios en adolescentes; pudo evitarse: especialistas

Entre julio y agosto de este año se infectaron de covid 43 mil 474 adolescentes entre 12 y 17 años, más del doble de los que se contagiaron en la segunda ola de diciembre y enero pasado. Especialistas señalaron que muchos de estos casos se podrían haber evitado si ya se hubiera vacunado a ese sector de la población y criticaron que el gobierno gaste más en megaproyectos que en la salud de los menores.

La Silla Rota revisó los datos de la Secretaría de Salud y encontró que entre el 4 de julio y el 29 de agosto se contagiaron de coronavirus 43 mil 474 menores entre 12 y 17 años, el doble de los que, en la segunda ola, que fueron 21 mil 241 casos entre el 6 de diciembre y el 7 de febrero.

En el mismo periodo se reportaron también 59 defunciones de menores en el mismo rango de edad, mientras que en la segunda ola fueron 38, lo que muestra también el impacto que ha tenido el reciente embate de la pandemia en este grupo de edad.

Durante toda la pandemia se han infectado de coronavirus 104 mil 101 adolescentes entre 12 y 17 años, y han fallecido 270, según la información oficial.

En las últimas semanas se dispararon los casos de covid en adolescentes, el grupo de edad que ya podría ser vacunado contra el Sars-CoV2. El pasado 24 de junio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó que se aplique la vacuna de Pfizer en menores a partir de los 12 años; sin embargo, esto no ha ocurrido.

Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, y Andreu Comas García, investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, enfatizaron la necesidad de que el gobierno vacune contra covid a los menores de edad, ya que existe suficiente evidencia científica de que es seguro y de que ayudará a frenar la dispersión del virus.

"El argumento de que como los jóvenes se enferman menos, mueren menos y se hospitalizan menos, no hay que vacunarlos es o de una profunda ignorancia o de una profunda perversidad, alguna de las dos cosas", señaló Bojalil Parra, en entrevista con La Silla Rota.

Comas García explicó que vacunar a los menores de 18 años tiene cuatro ventajas: los que se infecten tienen menor probabilidad de llegar al hospital; este grupo de edad es el que más se mueve y menos se hospitaliza, por lo que son los que dispersan la enfermedad, si se les vacuna, se frena el contagio; se evitan casos de covid en adultos mayores que aún ya vacunados no alcanzaron la protección necesaria, y porque la única manera de llegar a que el coronavirus se comporte como influenza es cuando más del 90% de la población ya esté vacunada.

MENSAJE DEL GOBIERNO Y FIESTAS INFLUYERON EN ALZA EN CASOS DE COVID: ESPECIALISTAS

Los especialistas detallaron que hay una serie de factores que influyeron en el incremento de casos de coronavirus en adolescentes, como el hecho de que al no estar vacunados se vuelven un grupo susceptible al virus; que aumentaron las fiestas o reuniones tras el regreso a clases, y que el gobierno creó la falsa percepción de que el coronavirus no afecta de forma severa a los menores.

"Es que aparte tenemos un problema, el gobierno federal está repitiendo y repitiendo como mantra, casi, casi, que no les pasa nada a los chavos, que no se enferman, que la infección es leve, que no hay que vacunarlos porque en ellos no hay evidencia de que la enfermedad sea problemática", indicó Comas García.

A esto se suma el carácter de los menores, dijo Bojalil Parra: "Hay que recordar que los adolescentes se sienten invulnerables, a ellos no les pasa nada, nunca, todos hemos sido adolescentes y pensábamos a mí no me pasa nada, yo no me tengo que estar cuidando, soy joven, soy fuerte, estoy sano, eso también influye muchísimo".

Sin embargo, ambos especialistas coincidieron en que muchos de los casos de covid que se registraron en las últimas semanas se podrían haber evitado de haber incluido a los adolescentes en el plan nacional de vacunación.

"EL GOBIERNO GASTA MÁS EN MEGAPROYECTOS QUE EN LA SALUD DE LOS JÓVENES"

A más de dos meses de que Cofepris aprobó el uso de la vacuna de Pfizer en menores de 18 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, han señalado que los van a inmunizar hasta que haya suficiente evidencia científica.

Para los especialistas, la negativa del gobierno a vacunar a este sector de la población está relacionado con un tema económico más que de salud.

"Yo lo atribuyo directamente a que el gobierno no quiere gastar en proteger la salud de nuestros jóvenes, quiere gastar en sus megaproyectos. Ahí tienen a su vocero, López-Gatell, diciendo lo que el presidente quiere oír. López-Gatell hace mucho que dejó de ser médico y epidemiólogo, ahora es alguien que ajusta la supuesta realidad sobre vacunas a los deseos del presidente. Eso es peligrosísimo", indicó Bojalil Parra.

"Yo quiero suponer que es por una cuestión de que no tienen dinero y prefieren las obras faraónicas que están haciendo. Yo quiero suponer que es eso", dijo Comas García.

México compró 34.4 millones de vacunas a Pfizer, de las cuales ya se han recibido 30 millones 031 mil 755 dosis, lo que implica que para inmunizar a menores de edad tendría que adquirir más dosis.

Lo mismo sucede con la vacuna de Sinovac, que ya fue aprobada por el gobierno de Chile para aplicarse a menores de seis años en adelante. En el caso de que Cofepris autorizara su uso en niños y adolescentes, México tendría que comprar más, pues ya se recibieron los 20 millones de dosis que se adquirieron.

Los especialistas recordaron que otros países como Cuba, Venezuela y Chile ya aprobaron la vacunación de niños y adolescentes, por lo que nuestro país debería avanzar en ese mismo camino.

De no hacerlo, alertaron que el panorama podría ser más complejo. Bojalil Parra advirtió que las mutaciones del virus Sars-CoV2 podrían afectar más a los jóvenes, mientras que Comas García señaló que podríamos seguir viendo más olas de covid y no se logrará la estacionalidad del virus que se espera.

MJP