TEPJF rechaza que magistrados estén obligados a revelar sentido del voto

Los magistrados tendrán que anunciar de manera voluntaria y no obligatoria su intensión de voto. Foto Cuartoscuro

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aclaró que el sentido de los votos antes de las sesiones públicas es una práctica legal y común que en la actual presidencia no se había implementado, pero ahora las magistradas y magistrados tendrán que anunciar de manera voluntaria y no obligatoria, cómo votarán para agilizar la sesión.

Esta aclaración se da luego de que circuló información en algunos medios de comunicación y redes sociales en donde se afirmaba que ahora se obligará a los magistrados a revelar previamente el sentido de sus votos.

Eso no significa que los magistrados no puedan cambiar el sentido de su decisión en el momento de la votación y que la sesión pública no se pueda celebrar sin esta información, pero sirve para que la Secretaría General de Acuerdos pueda dar celeridad a las sesiones, se informó a través de un comunicado.

Derivado del acuerdo del pasado miércoles 12 de mayo, para ya no realizar sesiones previas a la sesión pública, lo que impide contar con el sentido de la votación, la Secretaría General de Acuerdos, por instrucciones del Magistrado presidente José Luis Vargas Valdez hizo la solicitud ayer de la citada información, que las y los magistrados pueden entregar o no, pues es de carácter voluntaria y no obligatoria, para permitir que la sesión pública tenga continuidad.

Además, el TEPJF aseguró que es totalmente falso que se pretenda cancelar las sesiones públicas de no contar previamente con el sentido del voto de las magistradas y los magistrados; simplemente se tomará un poco más de tiempo conocer la sentencia final en cada uno de los asuntos.





kach