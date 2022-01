TEPJF ordena al Consejo General del INE resolver la devolución de recursos de Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió por unanimidad de votos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad competente para determinar si Morena puede devolver y renunciar a una parte de su financiamiento público.

Morena ha tenido la intención de devolver 547 millones 726 mil pesos al INE para que esos recursos se reintegren a la Tesorería de la Federación y se utilicen en la compra de vacunas contra el virus SARS-CoV2.

Pero la dirección jurídica del INE rechazó la devolución o reintegro del dinero que aún no había sido transferido y que los recursos que así lo habían hecho debían ser utilizados para los fines destinados.

Sin embargo en sesión pública por videoconferencia el magistrado Indalfer Infante Gonzales y la magistrada Mónica Aralí Soto Fragoso reiteraron que el Consejo General del INE es la única autoridad que puede o no aceptar las peticiones de los partidos para renunciar y devolver su financiamiento público.

"Las propuestas aprobadas resaltan que conforme a la normatividad aplicable, ninguna de las autoridades que dieron respuesta a las solicitudes (de Morena) tiene las facultades expresas para ello".

Por lo que el TEPJF ordenó al Consejo General que se pronuncie y resuelva las peticiones formuladas por Morena, además de revocar los actos impugnados establecidos por las dependencias a quienes no correspondía responder a la petición del partido.

Por su parte, Mario Delgado ha calificado una incongruencia en la negativa de los organismos internos del INE al rechazar la devolución del dinero, ya que en 2018 el instituto aceptó que Margarita Zavala regresara 2.3 millones de pesos de la primera ministración de su campaña con la intención de apoyar a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Esto demuestra que algunos consejeros electorales han decidido oponerse a toda iniciativa que provenga de Morena", señaló.

La decisión del @INEMexico de impedir la devolución de más de 547 millones de pesos, refleja que las principales motivaciones que rigen a algunos consejeros son fundamentalmente políticas en favor de la derecha.



Han abandonado por completo su labor de árbitros electorales.

GUTIÉRREZ LUNA PIDE DESTITUCIÓN DE CIRO MURAYAMA Y LORENZO CÓRODVA

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna pidió a los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Lorenzo Murayama que renuncien a su cargo por presuntas violaciones a la constitución para tener privilegios.

"La Cámara de Diputados comenzó a ajustar el presupuesto de egresos de la federación a partir de 2019 para que ningún servidor público ganara más que el presidente de la república, esto ha sido letra muerta para Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, para ellos no existe esta disposición [...] por eso presentamos hoy esta iniciativa" dijo el diputado.

Denunció que los consejeros del INE no son árbitros del sistema sino actores de oposición, "entonces resulta que les pagamos más que al presidente de la República para que actúen como oposición y no como árbitros, tienen privilegios, ganan más, son actores políticos, pero no cumplen con su función", aseguró.

Lorenzo y Ciro perdieron el rumbo. Por congruencia, por el bien del INE y de la democracia, deberían renunciar para que puedan actuar legítimamente hacia sus convicciones políticas. Como Diputado Federal, exijo su renuncia.

