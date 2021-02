TEPJF confirma multas por más de 900 mil pesos contra partidos políticos

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) por 910 mil 39 pesos contra distintos partidos políticos, por haber afiliado a ciudadanos sin su consentimiento.

En sesión pública, las magistradas y los magistrados confirmaron una multa por 388 mil 759 pesos a Movimiento Ciudadano luego de que tres personas denunciaron ante el INE que el partido violó su derecho de libre afiliación al señalar que los incorporó a su padrón de afiliados sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales para sustentar la indebida afiliación.

En otro caso, a Morena se le multó con 270 mil 21 pesos por la indebida afiliación, así como por el indebido registro de seis ciudadanos como representantes de dicho partido ante las mesas directivas de casilla en distintos procesos electorales, al no mediar su consentimiento y el uso indebido de datos personales para ese fin.

En otro expediente, una ciudadana interpuso recurso porque fue afiliada sin su consentimiento al PVEM, por lo que el INE determinó multar a dicho partido con 146 mil 80 pesos.

Además, se confirmó una multa de 105 mil 179 pesos al PT por afiliar a una ciudadana de Zacatecas, también sin su consentimiento.

Y en otros asuntos, la Sala Superior ratificó también por unanimidad multas por 241 mil 800 pesos al partido Morena, por incumplir distintas obligaciones en materia de transparencia.

En los tres distintos asuntos, cada uno por 80 mil 600 pesos, se denunció a Morena por no publicar información relativa a viáticos y gastos de representación del segundo trimestre de 2018; otro por no publicar información del resultado de la dictaminación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2015, y el último por no publicar el currículo con fotografía de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa, relativos al segundo trimestre del ejercicio 2018.

