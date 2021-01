Tensión mayor en la relación México-EU, advierten especialistas

Transparentar el expediente que integró la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), contra el General en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, originará una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y México, no sólo en temas de seguridad, si no en los diferentes ámbitos de cooperación bilateral que tienen ambos países, consideraron expertos en seguridad nacional.

Los especialistas consultados por LA SILLA ROTA, comentaron que la publicación de la investigación de más de mil fojas que integró la DEA, viola los tratados internacionales de discreción entre ambas naciones, vulnera la seguridad de los agentes norteamericanos y deja al descubierto los nombres de personas que puedan estar relacionadas con el crimen organizado.

"Me parece que es una decisión que va a tensar más relación, porque se trata de investigaciones donde seguramente se incluyen los nombres de los agentes, como operaron, donde estuvieron. Eso puede poner en riesgo a los elementos de la DEA. también se pueden incluir nombres de otros funcionarios. Me parece que es algo arriesgado, no creo que sea una buena decisión", comentó Javier Oliva, académico y especialista en temas de seguridad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Esto puede afectar la cooperación de México no sólo con Estados Unidos, sino también con otros países. Al hacer público el expediente, se debe de proteger la identidad de los agentes de inteligencia, así como de otras personas que formen parte de las investigaciones. Con esta decisión que tomó el presidente López Obrador, pierden ambos países y pone la cooperación en temas de seguridad entre ambos países está en sus niveles más bajos", consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

"La relación va a ser ríspida. Van a estar presentes muchos temas. Para comenzar, hay que recordar que México ya autorizó restricciones a los agentes de las diferentes intuiciones Estados Unidos. La tensión puede estar, tanto en la relación de cooperación de seguridad, así como en otros temas de cooperación binacional. No hay que olvidar que México es el primer socio comercial de Estados Unidos", mencionó, Cesar Gutiérrez, abogado y experto en temas del Ejército", comenta Cesar Gutiérrez, abogado y especialista en temas del Ejército.

De acuerdo con los especialistas consultados por LA SILLA ROTA, la publicación del expediente va a tener consecuencias en el intercambio de información, en la capacitación, armamento, así como en acuerdos de política y crecimiento que tienen ambos países.

"Está muy tensa la relación de cooperación internacional entre México y estados Unidos. El gobierno norteamericano no condicionó la entrega del documento. Me parece que puede tener repercusiones públicas. Cuando hay cooperación en materia de inteligencia o en temas jurídicos internacionales, normalmente las agencias piden que se clasifique y no se revele la información", explica Gerardo Rodríguez.

"Con esta resolución de la FGR, la DEA queda en ridículo, ellos presumieron la detención como la más importante en la agenda nacional entre ambos países. La DEA queda como una institución mentirosa. Esto tendrá un costo político en el corto plazo", dijo, Cesar Gutiérrez columnista de LA SILLA ROTA.