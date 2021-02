Tensa al Senado petición de 35 senadores para desaparecer poderes en Guanajuato y Tamaulipas

Tres estados sin gobernador. Esa fue la petición que las bancadas de Morena y Acción Nacional en el Senado enviaron de manera oficial a la Mesa Directiva de la Cámara Alta. Y las tres, fueron turnadas a la comisión de Gobernación para su discusión. El ambiente legislativo era combativo, pero no por la presencia del CNTE plantada afuera del recinto parlamentario. Sino por el enfrentamiento que se advertía entre las bancadas del PAN y Morena y del cual, se mantuvieron al margen el resto de los grupos parlamentarios.

Los panistas lo solicitaron el 18 de septiembre “para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición de poderes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. La razón, argumentaron en voz del senador Julen Rementería, fue la intervención del gobernador morenista Cuitláhuac García, en la destitución del fiscal del estado, Jorge Winckler.

Morena respondió la afrenta y un grupo de 35 senadores (de 59 que integran la bancada) encabezados por su coordinador Ricardo Monreal solicitó la desaparición de poderes, pero no en un estado, sino en dos. Y así se informó puntualmente al pleno. “Para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción V del artículo 76 constitucional, en materia de desaparición de poderes en el estado de Guanajuato y en el estado de Tamaulipas”.

Desde su curul, Rementería quiso asegurar que su petición no sería echada en saco roto.

- Presidenta, solamente para referirme al procedimiento que acaba usted de mencionar que recaería en las tres solicitudes, en la Comisión de Gobernación. Me parece que ahí hablaba usted para que se pronunciara, entiendo que se refiere usted a que se elabore un dictamen y se traiga aquí al Pleno para que se vote como corresponde, ¿verdad? ¿Eso es de lo que estamos hablando?

¡Caja china!



Morena anuncia que solicitará la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, hasta mandó a la CNTE a tomar el Senado.



Ya no saben qué circo armar para tapar el mega escándalo que sacará Loret sobre Barttlet y su intención de entregar la educación a la CNTE.

- Así es, le respondió la senadora morenista Mónica Fernández.

¿Revancha o no revancha política?

“No lo es”, afirmó tajante la senadora guanajuatense por Morena, Malú Micher. “Solo ponemos sobre la mesa la situación específica de Guanajuato, se lo dijimos al gobernador desde el inicio de la legislatura. Al parecer puede solo o está esperando que la Guardia Nacional resuelva todo”.

En esa entidad, señaló, hay 4 mil elementos del cuerpo de élite de la 4T; pero precisó que hay 46 municipios. “Tenemos la policía estatal violentada por la mafia, y la policía municipal. El Estado no ha podido limpiar la casa. Desde hace cinco meses solicite la comparecencia del gobernador, pero el PAN hace todo para detenerlo ¡Si no lo vamos a quemar en aceite! Lo que queremos es ver cómo lo ayudamos”, advirtió. “Pero si él no se deja ayudar, pues entonces le ayudamos de otra manera” dijo en referencia a la solicitud de desaparición de poderes.

- ¿Consultaron este tema con el presidente López Obrador?

- Yo creo que sí.

La reacción blanquiazul no se hizo esperar y fue el también guanajuatense, Erandi Bermúdez, quien escaló el tema a otro nivel. “¡Por supuesto que es una revancha de Morena! Pero si hablamos de desaparición de poderes por inseguridad, entonces hablemos de Morelos, Sonora, la Ciudad de México ¡Y hasta del gobierno federal! Este es el presidente con el mayor número de homicidios en la historia”, respondió

Bermúdez, vicecoordinador de la bancada, indicó que según el artículo 76 fracción 5 de la constitución, la desaparición de poderes sólo procede por tres razones: que uno de los tres poderes no este funcionando; que alguno de los titulares de los tres poderes se encuentre impedido para hacerlo; o que se haya violentado o incumplido un reglamento.

“Y eso fue lo que sucedió en Veracruz, el fiscal Winckler salió de su cargo no por el pleno del congreso como lo marca la ley; sino por la comisión permanente que solo contaba en esa ocasión con ocho diputados. Que quede claro: no lo estamos defendiendo a él, sino al estado de derecho. Y queda claro que en ninguna de estas tres razones del artículo 76 está relacionada con la inseguridad”.

El senador Juan Zepeda (MC) condenó también la intención de desaparecer poderes en Guanajuato y Tamaulipas, como plantea Morena. “No soy partidario de ello ni del linchamiento”, afirmó.

La senadora tamaulipeca de Morena, María Guadalupe Covarrubias, refutó a Bermúdez.

- No es una revancha y sí cumplimos con los requisitos legales, aseguró a LRS.

- ¿No podría entonces la comisión de Gobernación rechazar su petición?

- No, afirmó tajante.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), consideró "inadmisible, (el) ataque de Morena a entidades federativas”. En este sentido, aseguraron, a través de un hilo en Twitter, los gobernadores panistas que las entidades federativas gobernadas por el PAN son líderes en crecimiento y desarrollo, exportaciones, generación de empleo, salarios, turismo y calificaciones financieras.

Y si en el Senado soplaba fuerte el viento, afuera no amainó. El presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, llamó a los empresarios a cerrar filas y darle apoyo al gobierno y al pueblo de Guanajuato, ante la iniciativa de Morena presentada ante el Senado para la desaparición de poderes en la entidad.

“Quiero llamar a cerrar filas y darle apoyo de empresarios al gobierno y pueblo de Guanajuato”, dijo Enoch Castellanos, durante la reunión de la Canacintra, ante la presencia del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

En Guanajuato, los organismos del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) reprobaron el uso de los poderes del Estado para generar “revanchas políticas que dividen a la sociedad y frenan su desarrollo”.

Para el empresariado leonés “es evidente, que tras la petición de los senadores del PAN de desaparecer los poderes en Veracruz, debido a la injustificada remoción del fiscal Jorge Winkler, así como los reclamos que han realizado los gobiernos panistas a la federación por el reparto inequitativo de los recursos, la fracción morenista en el Senado recurrió al revanchismo político para inhibir los legítimos reclamos”.

“El camino político fácil”

Así calificó el senador panista Damián Zepeda, la reacción de Morena. “¡Guanajuato y Tamaulipas son mejores gobiernos que en Veracruz! La inseguridad está fuera de control en todo el país. Si aprobáramos la revocación de mandato, entonces sí podríamos quitar un gobernador sin el artículo 76”, dijo Zepeda.

el senador Juan Zepeda (MC) condena la intención de desaparecer poderes en Guanajuato y Tamaulipas, como plantea Morena. "No soy partidario de ello ni del linchamiento".

Sin embargo, más allá de los dimes y diretes, el panista Erandi Bermúdez leyó el conflicto entre líneas y vaticinó: “Esta es una cortina de humo de Morena para bajar la atención al tema del CNTE y las leyes secundarias; y a la iniciativa de amnistía que envió al Congreso. La semana pasada les fue muy mal en términos de opinión con la Coordinadora. El tema de Tamaulipas y Guanajuato no va a prosperar en la comisión de Gobernación, les hacen falta los votos. Veracruz sí tendría que proceder, pero no tenemos las dos terceras partes del pleno para aprobarlo”, reconoció.

Otros hacían cuentas: para declarar la desaparición de poderes el Senado necesita dos terceras partes de la votación y Morena representa el 46.09%, es decir, no le alcanza con el PT, PES y PVEM, necesita al PRI o PAN.

Si de sumar votos se trataba, por la mañana el senador Martí Batres le restaba uno a los intentos del grupo de 34 de Morena: "Considero que más que pensar en la desaparición de poderes, sería mejor pensar en cómo se puede enfrentar la inseguridad en colaboración con los gobiernos de cada entidad federativa", le declaró Martí al periodista Luis Cárdenas en MVS.

Cauto, el morenista Ricardo Monreal, evitó subirse al debate mediático y se refirió así al tema. “No tengo ningún comentario. Será la Comisión de Gobernación quien revise este asunto”, comentó ya por la tarde.

Tirios y troyanos saben que no tienen todas las cartas en la mano para tirar a uno u a otros gobernadores. La siguiente batalla será en la Comisión de Gobernación del Senado.

Y los aliados son 6 del PT y 5 del PES.

