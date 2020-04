"Tengo asma, no me dejan resguardarme; pero director sí desapareció"

"Me da miedo enfermarme de covid y que no salga yo de ahí, y cómo dejas a tu familia, cómo se quedan ellos", enfatizó Mariana (su nombre fue cambiado a petición de ella), empleada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien tiene asma y a pesar de eso no le han dado permiso de trabajar desde casa.

Ella señaló que a otros trabajadores tampoco les han dado este permiso, a pesar de que tienen alguna condición que puede causar que su situación se complique si se contagian del virus Sars-CoV2; sin embargo, destacó que uno de los funcionarios del hospital dejó de ir desde hace casi dos meses, cuando se registraron los primeros casos, por lo que cuestiona por qué a él sí le permitieron ausentarse.

"Ahorita, raíz del coronavirus ya tiene más de un mes que no se presenta Jorge Murillo Rosales, él es director administrativo y tiene en sus manos la compra de todo esto del material. Tiene como un mes o mes y medio que no se aparece, no sabemos en el hospital en dónde está este señor, si está de incapacidad, de permiso", dijo Mariana. LA SILLA ROTA pidió una postura al IMSS sobre este caso, pero no obtuvo respuesta.

Mariana es asmática habló con una de las doctoras de Centro Médico para solicitar que le permitieran trabajar desde casa, ya que tuvo una crisis y cuando eso le sucede necesita aislarse.

"Me trató mal, no me quiso atender, me dijo que ella no estaba para dar consulta. Yo le dije doctora es que soy asmática, yo quiero obtener mi permiso, yo estoy preocupada porque dicen que vienen las cosas más difíciles", expresó y añadió que a otra compañera le dijeron lo mismo, aunque también es asmática y diabética, y trabaja en el área del bloque A donde, hay pacientes.

Mariana fue con un médico particular y le dio una receta en la que le indicó que de no podía estar trabajando porque corría mucho riesgo de tener una afección más severa y que incluso era más fácil que contrajera el virus; sin embargo, tiene que seguir laborando de manera normal.

Aunque no está en contacto con pacientes con covid-19, ella se protege y usa diariamente una bata y una careta que le regaló una amiga, así como cubrebocas. Narró que al llegar a su casa casi tiene que cambiarse afuera, porque, aunque toma estas medidas, teme afectar a su familia.

"Si todos nos cuidaremos bien no pasaría todo esto, a mí me da miedo porque tengo un hijo y mi mamá es hipertensa y diabética. Me da temor enfermar a mi gente, a mi familia", enfatizó Mariana, quien es el principal sostén de su casa. "Es mi trabajo y lo hago con gusto, pero sí pienso que en estas ocasiones sería mejor si lo hago desde mi casa, porque yo no soy médico ni enfermera", destacó.

(María José Pardo)