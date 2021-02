“Tengo 23 años con VIH y ahora pido prestado para medicinas”

“Desde el año pasado, que vino el cambio de presidente, nadie se quiere hacer responsable y ella se está muriendo”, dice con desesperación la nieta de Flor Nájera, quien vive con VIH y dejó de recibir durante dos meses sus antirretrovirales en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Esta mañana, el Movimiento Nacional de Lucha Contra el Sida protestó frente a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y mantuvo cerrada avenida Insurgentes en ambos sentidos para exigir que les den los medicamentos que necesitan.

Aunque la mayoría de los manifestantes llevaba una máscara, sobresalía el rostro de Flor Nájera, quien llevaba el tanque de oxígeno que necesita porque después de vivir 23 años con VIH algunos de sus órganos ya están comprometidos.

Su nieta, quien prefirió no dar su nombre, denunció que “no hay medicamento para que ellos puedan seguir su tratamiento. Está en peligro su vida, tienen que recibir mes con mes los medicamentos, pero el ISSSTE se los da nada más nueve meses o 10 meses, tienen que estar pidiendo prestado aquí y allá, están en condiciones de mucho riesgo”.

El personal del Instituto les ha dicho que no hay los antirretrovirales y que no hay recursos para adquirirlos, pero también les han comentado que hubo compras anticipadas de estos productos, por lo que "se cree que lo están escondiendo, si ya hay compras anticipadas, por qué no está", cuestiona.

La nieta de Flor destaca que es una situación muy crítica que afecta a muchos pacientes del ISSSTE, pero que gran parte de ellos no quiere que se conozca su rostro ni participar en la protesta por miedo al estigma y a la discriminación, a que los despidan de su trabajo.

Sentada a un costado de la protesta estaba Flor, quien actualmente tiene 66 años y es una de las fundadoras del Movimiento Nacional de Lucha Contra el Sida. Con coraje, ella relata que llevan varios meses con desbasto de Darunavir, el cual escaseaba anteriormente, pero a los pocos días se los daban, aunque ahora ha sido diferente.

“Antier me dieron un medicamento que me tocaba de junio y yo tenía dos recetas ya vencidas, yo les dije que necesitaba las dos, pero me dijeron que no podían darme dos recetas, nada más me dieron la de junio y la de mayo se perdió, yo pedí prestado a otro compañero el medicamento para poder seguir mi tratamiento y ellos se niegan a dármelo”, lamenta.

Flor destacó que por eso decidieron salir a protestar, porque necesitan que les surtan el medicamento mes con mes, no un mes sí y dos no. “Es la vida, yo tengo 23 años con VIH y me estoy manteniendo y bueno, ahorita esto me desequilibra mucho”.

