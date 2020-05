"Tener coronavirus es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo"

En México, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 12% del total de contagios de covid-19 -que hasta el último corte de las autoridades suman 23 mil 471-, es decir, mil 934 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, han contraído la enfermedad. "No puedo describirlo, tener coronavirus es una sensación que no le deseo ni a mi peor enemigo, sientes que te vas a morir", confiesa Clemente Zúñiga, de 53 años, médico en el Hospital General de Tijuana.

Luego de un mes de inactividad por haberse contagiado -una semana la pasó hospitalizado-, Zúñiga tomó su lugar nuevamente en la primera línea de defensa contra la pandemia, armado con botas, overol, guantes, una mascarilla N95, goggles, gorro, careta y una bata. "Mi esposa me rogó que no lo hiciera pero tenía que estar otra vez en la trinchera con mis compañeros", dice en entrevista con el diario español El País.

Respecto al periodo que pasó postrado sobre una cama de hospital, el médico afirma que ello le ayudó a volverse más empático con sus pacientes, pues por su formación conoce todos los síntomas, así como cuándo hay razones para preocuparse, "pero tienes que ponerte en las manos de tus compañeros. Tu trabajo ya no es salvar vidas, ahora estás postrado como tus pacientes".

Por otro lado afirma que los hospitales no estaban preparados para recibir pacientes covid cuando estos comenzaron a llegar pues las áreas físicas de los nosocomios no habían sido transformadas aún, además de que el manejo del equipo de protección no lo tenían integrado en sus habilidades.

"Estamos trabajando en un sistema de salud frágil y donde los insumos han sido escasos siempre y de repente te viene una ola de enfermos, de una enfermedad nueva, que desconoces, que no tiene un tratamiento específico, que estamos aprendiendo a manejar y que, además, te trae pacientes que en su mayoría llegan al hospital muy graves", explica Zúñiga, al decir que en el hospital en el que trabaja registra entre ocho y 12 casos entre el personal médico.

Cabe señalar que desde la llegada del coronavirus a México, los reclamos -hechos principalmente por enfermeras- por la falta de insumos de protección se han hecho patentes en distintas zonas de la Ciudad de México, así como al interior del país. Sin embargo, Francisco Cisneros, doctor del Hospital General Regional 20, ubicado en la misma ciudad de Baja California -uno de los estados que mayor concentración de contagios tiene-, estima que "son muchos factores para cada hospital, pero creo que ninguna institución en el mundo puede estar preparada ante una epidemia así".

Entre dichos factores se señala la escasez de personal y materiales, la falta de criterio para distribuirlos, lagunas en los protocolos ante la pandemia, retrasos tecnológicos y rezagos en la infraestructura como puntos determinantes para México.

"Es parte de una cultura del ocultamiento. Siempre han faltado cosas, pero al final no pasa nada. Se crea una burbuja en la que los mandos medios ocultan información y los altos funcionarios dice que todo está bien", apunta Cisneros.

Por su parte, Enrique Mendoza, expresidente de la Asociación Nacional Mexicana de Bioética concuerda en que "no acabamos de entender la necesidad de no ocultar la realidad", y agrega que los casos confirmados en profesionales de la salud "son solo un segmento de los médicos y enfermeras que están infectados y es muy probable que esas cifras estén subestimadas, al igual que las cifras totales de contagios", a pesar de que las autoridades defienden que dicha cifra se encuentra dentro de los parámetros de otros países.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 8 de abril, poco menos de un mes, más de 22 mil trabajadores de la salud en 52 países se habían contagiado del nuevo coronavirus, Al aclarar que "no hay datos sistemáticos" la OMS decía que es probable "que este número subrepresente la cifra real".

Un día después Estados Unidos reveló una cifra cercana a los 9 mil 300 casos; al 14 de abril, España contaba más de 26 mil; Italia, alrededor de 18.500 diagnósticos positivos en la primera línea de atención hasta el 22 de abril.

Al recordar la epidemia de la influenza H1N1, virus que Cisneros y Zúñiga también contrajeron, el doctor que regresa a atender pacientes afirma que esta no se compara con la covid-19. "No fue nada tan delicado y tampoco se compara la epidemia como tal, no había tantos contagios como ahora".

