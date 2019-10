"Tenemos un presidente muy humano y cristiano", agradece abogado del "Chapo"

José Luis González Meza, abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, a nombre de la familia de Ovidio Guzmán López agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que haya tomado la determinación de no causarle daño.

De la misma manera, calificó al mandatario como "muy humano y cristiano" y extendió su agradecimiento a todo el equipo de seguridad nacional.

El abogado destacó que Ovidio Guzmán López no fue torturado "como se hacía antes".

Según el litigante, a las 17:00 horas de este jueves, la familia se comunicó con él para informarle que Ovidio se encontraba desaparecido, dijo en entrevista para Radio Fórmula.

El mensaje en agradecimiento a AMLO se difundió desde el Club de periodistas.

"ABOGADO" FALSO

El pasado mes de septiembre juez determinó que Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza, quienes por 20 años se ostentaron abogados de "El Chapo" no contaban con la legitimación para promover amparos a favor de Guzmán Loera.

En adición, el juzgador aseguró que los defensores señalados no fueron reconocidos por el exlíder del cártel de Sinaloa como sus representantes legales.

El argumento de los abogados para representar a Guzmán Loera es un poder notarial expedido en 1996, en Tonalá, Jalisco, donde Guzmán Loera le otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio.

Estos mismos abogados fueron quienes aseguraron que Guzmán Loera quiere que el dinero de su "cliente" llegue a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea destinado a las comunidades indígenas.

AMLO recalca postura

De visita en Tlaxiaco, Oaxaca, el presidente insistió que se puso en riesgo muchas vidas, de delincuentes, soldados, policías, servidores públicos y de gente civil; iba a ser una situación muy difícil, se tomó la decisión e no continuar con la detención de esta persona

"La paz, no a las masacres, la ley del talión fue después corregido, en el nuevo testamento es lo más importante la paz, no ojo por ojo, nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos; amor al prójimo, no la confrontación, sí a la fraternidad y al amor".

"No importan las críticas, no somos iguales, vamos a el cambio por el camino de la concordia,





