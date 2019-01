"Tenemos que creernos y transpirar confianza": Romo a embajadores

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 08/01/2019 11:31 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El jefe de la Oficina de la presidencia, Alfonso Romo, reconoció que ha habido escepticismo sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que ha habido aciertos, como la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte e incluso el combate al huachicoleo, que dan confianza sobre el futuro del país.

"Tuvimos un periodo de calma el último mes pero ahorita ya ven el tipo de cambio, la confianza está regresando y al final de cuentas lo que tenemos que hacer en México es creernos y transpirar confianza, porque he visto mucho escepticismo. Porque de repente nos equivocamos en una cosa o no. Pero una golondrina no hace verano", dijo en la Reunión de Embajadores y Cónsules, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Tenemos muchos aciertos, fuimos cuestionados con la decisión del aeropuerto, perdimos mucha confianza ganada, pero después vino el presupuesto y luego como arreglamos, financieramente, la Secretaría de Hacienda, la parte de los bonos, la relación con Estados Unidos no puede ser mejor, han hecho un trabajo extraordinario. Es difícil y lo estamos haciendo, aquí con Jesús (Seade) vivimos momentos difíciles en la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues lo sacamos", presumió.

"El nuevo ministro de la Corte, excepcional, el nuevo presidente de la Corte, lo que está haciendo el presidente con los huachicoleros no es un tema menor. Eso genera confianza y congruencia con lo que se dijo en campaña, con lo que se está implementando, por eso el peso ahí está, 19.35, las tasas han bajado casi un punto", continuó ante los embajadores.

El jefe de la oficina de la Presidencia les pidió a los embajadores ser los promotores económicos de México para poder cambiar al país.

"Tenemos un buen gobierno, un liderazgo nuevo, que está cambiando cosas, hoy la situación nos beneficia", agregó.

Planteó la necesidad de fomentar que en las exportaciones mexicanas se queden más fondos para México. Ejemplificó al decir que se exportan 409 billones de dólares pero el contenido nacional solo representa entre un 25 a 27 por ciento de ese monto, lo que equivale a que sólo 100 mil millones de dólares se quedan en el país.

También les pidió su colaboración para promover inversiones extranjeras y ayudar al sureste del país, zona que registra decrecimiento de 4 por ciento.

"Es una vergüenza".

Romo se puso a las órdenes de los embajadores y les dijo que le encantaría hacer alianzas con ellos.





