"Tenemos nuestra ruta", los choques entre gobernadores y AMLO

Gobiernos de distintas entidades federativas han manifestado incertidumbre y lanzado reclamos sobre acciones del gobierno federal en torno a la pandemia de covid-19 en el país, lo que pone en tela de juicio la aseveración del presidente López Obrador de que "se domó" la curva.

Se pone en entredicho la estrategia de reapertura anunciada por el gobierno federal, en el que a partir de este lunes 1 de junio se implementará un esquema de semáforo semanal.



Mandatarios estatales también han demandado al Ejecutivo la revisión del Pacto Fiscal ante la falta de recursos; además de tener diferencias en cuanto a la contratación de deuda pública y cuestionar las limitaciones al sector de energías limpias instrumentado por el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la Secretaría de Energía.

SEMÁFORO DE REAPERTURA

En la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la secretarías de Salud y Gobernación de este martes, distintos gobernadores se dijeron en contra de la propuesta de que se el semáforo para la reactivación económica sea único y no por entidad.

"Las autoridades estatales podrán poner restricciones adicionales pero no podrán poner condiciones que disminuyan la efectividad de las disposiciones generales", explicó el pasado domingo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell al detallar que la autoridad federal es la encargada de determinar el color de cada estado.

La Segob rechazó tajantemente la implementación de semáforos estatales para evitar el caos en el país.

Guanajuato y Jalisco, no obstante, son de los que se han adelantado al 1 de junio y han activado su propio semáforo.

"El gobierno quedó de mandarnos su semáforo, pero nosotros tenemos nuestra ruta, nuestra prioridad es defender la vida y la salud; tenemos nuestro propio semáforo y tenemos nuestro plan, el lunes 1 de junio arranca la fase 0", expuso Enrique Alfaro de Jalisco.

El portal web del gobierno de Guanajuato expone que la reincorporación de los sectores económicos deben ser en orden, de manera gradual y responsablemente en la autoevaluación y en la implementación del protocolo y mecanismo de seguridad sanitaria. Siempre con el monitoreo del semáforo estatal", indica

Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) () aseguró que logró que el semáforo para la reapertura de actividades ante el Covid-19 integre el pulso de cada estado.

Ante la posibilidad de un rebrote de covid-19 en el país, el mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que "la gente (cree) que el 1 de junio va a irse a la calle, va a abrir sus negocios, va a ser muy complicado que (...) se pueda impedir", advirtió. Coincidió en ello Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, quien piensa que "hay mucha confusión en la población".

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, consideró que "habría que ser muy concretos en explicar desde las conferencias matutinas que esto (la pandemia) continúa". población y el 1 de junio ya todo el mundo va a abrir sus negocios".

Colima, pese a aparecer en color ver en el esquema federal, considera que la pandemia sigue en fase de transmisión comunitaria, con una tendencia hacia la alza y que falta todavía que llegue la etapa de crecimiento explosivo, por lo que se mantienen en evaluación de si podrá darse el 1 de junio la vuelta a la "nueva normalidad".

PACTO FISCAL

El 15 de mayo pasado los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Michoacán, Colima y Jalisco anunciaron un frente para la elaboración de una ruta jurídica para la renovación del Pacto Fiscal federal y la distribución de recursos hacia las entidades federativas, la cual acusan de inequitativa.

Entonces, Silvano Aureoles, de Michoacán, sede del encuentro, dijo que "no se ve una lucecita ni siquiera al fondo del camino que genere certidumbre y llegue a los estados".

"Yo creo que no se trata de ninguna salida, al contrario se trata de fortalecerlo para reforzar el federalismo y lo que se busca es que haya una redistribución más justa de los recursos hacia las entidades y los municipios", dijo José Rosas Aispuro, gobernador de Durango para el diario La Razón el pasado día 22 al dar continuidad a la reunión interestatal covid-19.

Negó que la acción sea un intento de confrontar a la Federación o un intento para salir del Pacto.

"De cada peso que aportamos recibimos 20 centavos", acusó el mandatario de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. "Queremos que quienes recaudan más reciban reciprocidad, y no se trata de recursos, porque luego dicen que queremos dinero, queremos proyectos para nuestras entidades, incluso que la Federación ejecute éstos", dijo.

Este lunes 25 de mayo, el presidente López Obrador dijo en conferencia mañanera que está dispuesto a revisar la Ley del Pacto Fiscal. "Pero tendrían que verse todas las cosas, todo junto, porque a final de cuentas el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, es de todos", condicionó.

"Si se quiere cambiar la fórmula para que los estados manejen más recursos de la federación, pues que se analice... Si, pero no les faltan (recursos) de acuerdo a lo que les corresponde , o sea, se les entrega puntualmente , porque también no se vale que digan que no tienen recursos, porque se les entrega todo lo que les corresponde por ley, se les entrega puntualmente. Si hay un situación difícil , pero eso afecta a todos, afecta al gobierno federal, afecta al pueblo. A todos.", explicó López Obrador.

La GOAN dijo tomar la palabra del presidente y urgió a actualizar las fórmulas de distribución de recursos para garantizar la equidad, el crecimiento y el desarrollo en cada estado.

Propuso instalar una mesa esta misma semana para fijar las reglas del diálogo.

DEUDA PÚBLICA

El pasado 23 de mayo, en contra de la postura del gobierno federal, el Congreso de Jalisco aprobó con 28 votos a favor y 10 en contra el endeudamiento de la entidad por seis mil 200 millones de pesos con miras a reactivar la economía estatal tras el paso de la pandemia de covid-19.

Pese a recomendaciones, incluso desde el sector empresarial, AMLO se ha mantenido firme en no adquirir deuda pública con el fin de hacer frente a la emergencia del coronavirus.

Dos veces en esta semana ha reiterado el consejo a las autoridades locales de "amarrarse el cinturón" y optar por medidas de austeridad en lugar de inclinarse hacia el endeudamiento.

ENERGÍAS LIMPIAS

El mismo frente de gobernadores que piden la revisión del Pacto Fiscal, reclaman el freno a las inversiones privadas en el sector de las energías renovables.

Analizan la opción de instrumentar herramientas jurídicas para echar atrás el Acuerdo del Cenace y el decreto de la Sener, al estimar una afectación por más de 10 mil 115 millones de dólares a sus estados.

Argumentan, además, que ocasionará mayor contaminación y contraviene acuerdos internacionales.

"Solicitamos al Gobierno Federal cancele definitivamente el acuerdo publicado por el Cenace", dijo el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca al leer el manifiesto el pasado lunes.

"Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarifas eléctricas más bajas que mereces los ciudadanos", agregó.

