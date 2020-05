Tenemos buena relación con la mayoría de los gobernadores: Segob

"Antes se votaba el presupuesto como si fuera una coreografía de nado sincronizado, los diputados propios y extraños alzaban la mano. Hoy se discute, entramos al debate, se vale que diputados como Porfirio Muñoz Ledo no estén de acuerdo, para eso sirve la Cámara de Diputados [...] se emite esta propuesta al Poder Legislativo, no como una instrucción de no moverle ni una coma, sino para que se haga una discusión".