"Tenemos 5 mdp invertidos en vuelos cancelados en Aeroméxico"

Fiorella Rodríguez ha vivido una pesadilla durante los últimos dos meses, pero no la que ella tenía planeada a Seúl, sino con Aeroméxico porque no pudo volar ni le han reembolsado los 80 mil pesos que pagó por cuatro vuelos redondos.

En entrevista con La Silla Rota, Fiorella relató que por un problema de salud que tiene se decidió a viajar a Corea del Sur en busca de atención médica, ya que allá vive su hermana. El 2 de junio compró cuatro boletos a este país, tres de ellos salían de Cancún con escala en la Ciudad de México, ahí se sumaría el cuarto pasajero para salir todos a Seúl.

El viaje estaba agendado para el 31 de julio, pero el 28 de junio ella recibió un correo en el que le cancelaron el vuelo que iba de Cancún a la Ciudad de México.

Entonces a mí me llega una cancelación de Aeroméxico diciendo que es por el covid y no sé cuánto, pero a mí se me hizo súper incongruente porque en vez de cancelarme el vuelo internacional, me cancelan el vuelo nacional

Explicó que se trató de comunicar al call center, pero lo logró hasta una semana y media después. Le respondieron que su vuelo estaba cancelado y que si quería volar tenía que pagar la diferencia de tarifa, pero que, si no quería, ellos le podían otorgar un voucher electrónico o el boleto abierto.

Pero la situación aquí fue, es y sigue siendo que al momento de hacer el chequeo de una fecha que en ese momento vimos para poder cambiar el vuelo, salían en 56 mil pesos por boleto

"Es muy desvergonzado que te quieran obligar a pagar el vuelo, cuando ellos saben que incurrieron en la falta de cancelarlo y más porque si no tienes vuelos, por qué los ofertas, si el país está cerrado, porque sigues vendiendo esos vuelos", cuestionó Fiorella.

"TENEMOS PASAJEROS CON 22 VUELOS CANCELADOS"

Al entrar a la página de Aeroméxico, Fiorella se dio cuenta que no era la única afectada y poco a poco formó un grupo en el que en dos días ya había 120 personas que tenían una situación similar a la suya.

Explicó que días después la contactó Edouard Piquet de Customer Service de Aeroméxico, quien reconoció que la empresa se había equivocado, pero se comprometió a que le ayudaría a resolver su caso para que no tuviera que llamar nunca más al call center.

Ella le dijo que ya no quería volar y pidió su reembolso, pero "me contactó en un correo y me dijo Fiorella, lo único que podemos hacer por ti es darte un reembolso con un voucher electrónico, lo único que me habían ofrecido en el call center y después me dice, si tú quieres tu reembolso es después de un año".

"Me vi en la necesidad de dejar el vuelo abierto porque no tenía de otra, porque lo que están haciendo es que te cancelan un tramo de tu vuelo si tienes una escala, lo mismo que me hicieron a mí y te dejan tu vuelo abierto para aplicar la penalidad del ´no show´, porque obviamente si el otro boleto está abierto y o no llego al avión es mi culpa y me ponen una penalidad. Es lo que están haciendo para poner en desventaja al consumidor y forzarlo a tomar un voucher o el vuelo abierto", dijo Fiorella.

Fiorella explicó que continúa con el grupo que formó y "tengo pasajeros que tienen 22 vuelos cancelados con medio millón de pesos invertidos. Una familia entera de 17 personas con vuelos cancelados y son cifras altísimas, tenemos aproximadamente un monto en total de 5 millones de pesos en compras a Aeromexico afectadas".

Ella dijo que varios de los afectados acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor para solicitar ayuda; sin embargo, señaló que a la mayoría no les dieron respuesta y a otros les dieron audiencias hasta 2021 y 2022.

LE DIMOS OPCIONES, PERO NO ACEPTÓ: AEROMÉXICO

La Silla Rota solicitó una postura a Aeroméxico, que explicó que la empresa le dio la opción a Fiorella de viajar un día antes de cuando lo tenía agendado y que ella lo rechazó. Detalló que cuando pidió su reembolso, le ofrecieron un voucher electrónico o que se le regresaría lo que pagó, pero hasta que pasara el plazo de un año

La aerolínea mencionó que la cliente que les informó que estaba liderando un grupo como de 100 personas y que toda la información sobre estos vuelos iba a ser a través de ella, hecho al que se negó por la confidencialidad. Asimismo, indicó que ese no es el número de personas a las que se les tuvo que cancelar algún vuelo a causa de la pandemia de covid-19.

Al respecto, Profeco indicó a este medio que "la contingencia por covid-19 es una causa que no es atribuible a ninguna de las partes; por ello, las aerolíneas han establecido distintas políticas de flexibilidad como son los cambios de fecha o ruta sin costo o la emisión de vouchers electrónicos, a fin de que los consumidores no pierdan los servicios de transportación aérea contratados".

Respecto a las quejas por cancelaciones de vuelo y reclamo de reembolso que no se han conciliado, la Procuraduría indicó que esto se debe principalmente a que los consumidores no aceptan el voucher para reprogramar vuelos y buscan la devolución del dinero, más el 25% de compensación en términos de la Ley de Aviación Civil.

"No obstante lo anterior, si bien las cancelaciones han ocurrido por causa de fuerza mayor, en caso de que la reclamación no se concilie en Profeco, los consumidores tienen a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía judicial, a través de la cual podrían reclamar la devolución de los montos pagados y demás cantidades que en derecho les corresponda", señaló.

Destacó que Profeco cuenta con una Dirección de Acciones Colectivas, que puede acompañar a los consumidores ante los tribunales cuando las aerolíneas realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad o grupo de consumidores, con el fin de proteger a la mayor cantidad de ellos en un solo juicio, disminuyendo así los costos de juicios individuales y buscando que la sentencia abarque a todos los consumidores afectados.

