"Ten no más tantita madre", editor de "Wall Street Journal" a Fernández Noroña

David Luhnow, jefe de la oficina del Wall Street Journal en México, afirmó que el diputado Gerardo Fernández Noroña miente a sus seguidores al mostrar imágenes fuera de contexto.

Luhnow señaló un video, de la manifestación del día de ayer apoyando a Juan Guaidó, publicado por el diputado del Partido del Trabajo (PT) en su cuenta de Twitter donde apunta que es en apoyo a Nicolás Maduro.

Ugh. Talk about Fake News. This (semi) prominent Mexican leftist shows yesterday's opposition protest in Venezuela and lies to his followers, telling them its FOR Maduro. Ten no mas tantita madre, por favor.... https://t.co/Sg9371jhaJ