Temor a hospitales pega a atención covid; 17% de muertes al internarse

Carmen Torres temió ir al hospital cuando comenzó a tener problemas para respirar. “Nos empezamos a enterar de varios casos, de vecinos aquí en San Gregorio (Xochimilco) de que se contagiaban, iban al hospital y al siguiente día morían”, dijo para La Silla Rota. Cuando ella se contagió prefirió tratarse desde casa.“No me quería morir”, expresó.

Carmen logró recuperarse de coronavirus en casa, pero no en todos los casos es así. Las cifras de la Secretaría de Salud muestran que 9 mil 388 personas murieron el mismo día o al día siguiente de que llegaron al hospital, 17% de las 55 mil 293 personas que murieron hasta el 13 de agosto.

Especialistas consultados por La Silla Rota explicaron que gran parte de las personas con covid-19 llegan tarde al hospital, ya cuando la enfermedad está en etapa avanzada y es más difícil lograr que se recuperen.

Señalaron que una de las principales razones es que en muchos casos los pacientes tienen miedo de ir al hospital, ya que todavía hay gente que piensa que los médicos contagian de coronavirus a quienes llegan al nosocomio, que les matan las neuronas con el termómetro, que les roban el líquido de las rodillas, creencias falsas que han surgido durante la pandemia.

A esto se suma que toda la atención de personas con covid-19 es a puerta cerrada, hecho que genera incertidumbre y temor en las familias que piensan que quizá no vuelvan a ver a su ser querido si entra al hospital.

Sin embargo, todo esto retrasa el que reciban atención médica oportuna, ya que si el paciente llega en etapa temprana de la enfermedad, tiene mayores probabilidades de recuperarse.





De acuerdo con una encuesta de Mitofsky sobre “El coronavirus en México”, 77.5% de la población tiene mucho o algo de miedo de contagiarse o que le suceda a alguien de su familia, mientras que el 63.1% de la gente tiene mucho o algo de miedo de morir a causa de covid-19.

Carmen tiene 41 años de edad, estudió enfermería, por ahora se dedica a cuidar a un menor de un año por el metro Portales. Para llegar, debe trasladarse dos horas. En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco toma un camión que la deja en el centro de Tulyehualco, de ahí toma otro transporte para llegar al metro Tláhuac, donde transborda en Ermita para llegar a su trabajo.

Empezó a sentirse mal una semana antes de que supiera que tenía covid, pensó que era una simple infección en la garganta, hasta que perdió el sentido del gusto porque no pudo disfrutar de su platillo favorito, los tacos de pastor. Ni la piña, el limón y la salsa le supieron a algo. “Ni lo acidito del limón me supo, fue ahí cuando empecé a sospechar”, comentó.

En cuanto tuvo dolores de garganta se automedicó, ya que dos meses antes su pareja había tenido una infección. Pero no mejoró por completo. “Sí se me quitó lo mormado, pero no el dolor de cabeza, además comencé a perder el sentido del gusto y el olfato”, contó.

“Yo no creía honestamente en el covid, pensé que era cosa del gobierno. Sí me cuidaba y todo porque sabía que venía a trabajar y por Andy, para no contagiarme en el transporte. Seguí viniendo normal, pensé que me había mormado, pero no, me dolía la garganta y después me dio un dolor de cabeza que no se me quitaba con nada”, relató.

“NO QUISE IR AL HOSPITAL”

“Le hablé a la prima de mi esposo que es doctora en el hospital Los Ángeles, le dije mis síntomas y me dijo que lo más probable es que tenía covid”. La doctora le envió un tratamiento por si comenzaba a sentirse mal, esa noche tuvo 40 grados de temperatura.

La doctora le sugirió cuidarse en casa. “Me dijo, si vas al hospital, vas a estar con personas que están contagiadas y si todavía no sabemos qué es, te pueden contagiar”, señaló Carmen.

El miércoles fue el personal médico a hacerle la prueba, sus vecinos se dieron cuenta, ya que los laboratoristas iban con trajes de protección, desde ese día evitaban pasar por enfrente de su casa.

San Gregorio Atlapulco, es una de las colonias de la delegación Xochimilco que ha sido declarada como foco rojo de contagios en la capital. De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México ha sido catalogada como una de las 34 localidades consideradas como foco rojo, tiene una tasa de 172.8 contagios por cada 100 mil habitantes.

Después de cinco semanas, Carmen pudo recuperar el sentido del olfato. Al mes volvió a enfermarse de la garganta, temía que fuera covid de nuevo. Sin embargo, la misma doctora, quien también vive en San Gregorio, la revisó y le dijo que tenía una infección causada por hongos.

La infección le pudo haber dado porque reutilizaba los cubrebocas desechables por dos o tres días, ella creía que lavándolos podía volver a usarlos pero no, así que optó por los de tela. “Me dijo que podía volver a contagiarme, para evitarlo me mandó vitamina D, así que espero no volver a pasar por esto”.

Así como Carmen, otras personas que se contagian de covid-19 se resisten a ir al hospital, lo que pone en peligro su vida. Médicos entrevistados por La Silla Rota relataron que han detectado el temor infundado que hay en la población sobre la atención que se da en los nosocomios.

“De hecho llegan en su mayoría ya en etapas avanzadas, ¿por qué? Tienen miedo que se les hospitalice, por las mismas creencias que dicen que los matamos, no sé de dónde sacan la verdad tanta cosa. Entonces se tardan en llegar.

“Me lo han dicho así literal, una señora (me dijo) la verdad que yo tenía mucho miedo, agarró su celular y me puso un audio en el que se escuchaba claramente la voz de un hombre que decía que no fueran al hospital porque los estábamos matando. Claro que eso perturba bastante a la gente”, declaró la doctora Damaris Navarro, quien lleva meses en la primera línea de batalla contra el coronavirus en un hospital de Guadalajara.

La especialista narró que incluso ya en el hospital le ha tocado convivir con pacientes que se resisten a que los atiendan, como una mujer que llegó a Urgencias y cuando le iba a tomar la temperatura le dijo que no se atreviera porque el termómetro mata las neuronas.

La paciente se puso agresiva, amenazó a la doctora e incluso tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Al final, la mujer no permitió que la revisaran y se fue aunque era un caso sospechoso de covid-19.

Navarro relató que esta semana tuvieron en el hospital otro evento fuera de lo normal, ya que una paciente con sospecha de coronavirus logró salir del área covid durante el cambio de personal y se escabulló hasta el estacionamiento.





“Llegó una de sus hijas y dijo que su mamá no era ninguna mentirosa y que había escuchado que habían dicho los médicos del turno de la mañana que la iban a matar para que no contaminara a los demás pacientes, lo cual es absurdo porque es área covid, realmente quién puede decir algo así”, señaló la doctora, quien indicó que la situación se aclaró.

Mientras que esta semana le tocó vivir otra situación similar, pero que tuvo un final trágico: “Hace un rato un paciente firmó su alta voluntaria con 51% de saturación, puesto que creía que en las instituciones estábamos matando pacientes y por más que traté de hablar con él, se negó y se fue. Pasaron unos minutos y encontraron al paciente muerto en el pasillo”.

HAY GENTE QUE PREFIERE MORIR EN SU CASA

Samuel Hernández Lira, psiquiatra y representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, explicó que hay una serie de creencias alrededor de la pandemia, generadas principalmente por la incertidumbre, ya que todo lo que sucede en los hospitales es a puerta cerrada y la población trata de buscar explicaciones.

“Llama mucho la atención tal vez a alguien que no está relacionado con la medicina que su familiar ingresa a las 9:00 de la mañana y en la noche, 12 horas después ya está intubado o ya falleció. Como no están habituados a ver este tipo de evoluciones tan rápidas, entonces la explicación es que lo infectaron y lo mataron, murió de algo, pero menos de covid”, comentó.

“Llega a crear muchas creencias en las personas de que los matan, de que los infectan, de que les roban el líquido de las rodillas o cualquier otra serie de ideas que puedan llegar a tener, pero son basadas en el miedo y en la incertidumbre de no saber realmente qué pasa adentro”, destacó.

Sin embargo, Hernández Lira detalló que también hay otra razón por la que las personas con covid-19 temen ir a buscar atención médica: “Hay gente que sabe que existe la enfermedad, que es mortal y piensan prefiero morirme en mi casa a ir a un hospital y no poder despedirme. Entonces su familia prefiere mantenerlos en su casa hasta que en algún momento los ven muy angustiados porque no pueden respirar, esta sensación de falta de aire es lo más angustiante en la vida, y es cuando los llevan, pero lamentablemente es muy tarde y la enfermedad está muy avanzada”.

Al respecto, el médico explicó que es importante hablar sobre esta situación en la familia para decir explícitamente qué es lo que cada persona desea si llegan a una situación grave que la pueda llevar a la muerte, no sólo por covid-19, sino en general.

ACUDIR AL HOSPITAL EN ETAPA TEMPRANA, CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN

“El tener marcadores que nos puedan decir que es una fase temprana de la enfermedad nos da oportunidad a nosotros de darle un tratamiento oportuno, si no entramos a la última etapa de la enfermedad que ya cursan con dificultad respiratoria, con complicaciones a nivel cardiovascular, neurológicas, renales y que nos lleva a ocupar un recurso muy importante en el Instituto, para nosotros es muy importante salvaguardar la vida y la función de todos los pacientes que llegan a esta institución”, destacó Jesús Sosa Live coordinador de Programas Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El especialista del IMSS enfatizó que es muy importante que los pacientes no se esperen y acudan al hospital en cuanto presenten fiebre, dolor de cabeza y sobre todo dificultad para respirar, que es el principal dato de alarma.

“Actualmente estamos viendo en esta curva epidemiológica que han llegado muchos más pacientes adultos mayores o que a lo mejor esa personas que no tienen acceso a los servicios de salud o que están confinados en su casa, pues solamente están pensando que es una gripa, que se les va a pasar que solamente tienen tos, cefalea y otros síntomas y dejan evolucionar en el transcurso de estos días la enfermedad.

“La historia natural del covid-19 nos dice que tienen más o menos dos semanas de transmisión, pero que los síntomas se presentan en el día quinto o sexto, desafortunadamente el paciente que llega al día séptimo, octavo o noveno puede presentar una neumonía grave y eso nos hace un parteaguas, porque el paciente se comporta como si fuera una gripa, hace una hipoxemia silenciosa y eso hace que el paciente no se identifique como un paciente grave”, detalló el doctor Sosa Live.

El especialista del IMSS recordó que la prevención es esencial, por lo que recomendó a la población continuar con el lavado de manos, del uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y señaló que otra característica muy importante es el tamizaje de signos y síntomas, así como mantenerse informado sobre esta enfermedad a través de las plataformas oficiales como las del Instituto.





