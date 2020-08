“Temo por mi vida”, alerta subdirectora de hospital del ISSSTE

“Lo grave del asunto es que la directora sigue acosándome, no me ha reconocido como subdirectora, prohibió a todas las autoridades del hospital que me giraran oficio alguno, tampoco me reciben oficios a mí. Una obstrucción total a una orden judicial y sobre todo el tipo de amedrentación, de violencia institucional, ella me dice que no es personal, que es orden de un alto mando”, declaró Carvajal Salgado.