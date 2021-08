"Temo llevar a mi hijo a la escuela": mamá, pero AMLO dice que es "súper esencial"

En medio de una potente tercera ola del coronavirus, las autoridades mexicanas buscan el regreso a clases presenciales a finales de agosto, pese al miedo y angustia de los padres de familia y a que los expertos afirman que el país no está preparado para el retorno a las aulas.

"En la escuela de mi hijo ya quieren que regresen, pero yo no lo quiero llevar, me da mucho miedo", dice este viernes a Efe María Díaz, mamá de un pequeño que iniciará el quinto grado de primaria en una escuela del municipio de Chalco, en el central Estado de México.

María, como muchos otros padres de familia, han buscado retrasar el regreso a las clases presenciales, el cual se había propuesto desde la primera semana de junio, y ahora parece ser una realidad para el próximo 30 de agosto.

"Hasta ahora sigue siendo opcional, pero todavía no está muy claro cómo están planeando el regreso y muchos papás estamos a favor de que sigan en línea por el riesgo que implica el contagio de nuestros hijos", aseguró.

México atraviesa un nuevo repunte de contagios, impulsado por la variante delta, considerada más contagiosa, y acumula 2.9 millones de casos y más de 242 mil muertes debido al coronavirus.

De acuerdo con datos presentados por las autoridades de Salud, esta tercera ola de contagios ha afectado al grupo de entre 18 y 39 años, quienes todavía no han recibido la pauta completa de la vacuna.

A esto se le suma que a diferencia de otros países en México tampoco se está vacunado a menores de edad, aunque esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno federal analiza la posibilidad de vacunar contra covid a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años con condiciones de salud particulares que ameritan una protección especial.

LAS CLASES PRESENCIALES SERÁN ACTIVIDAD SÚPER ESENCIAL: AMLO

El presidente López Obrador dio a conocer este viernes que las clases presenciales serán consideradas como una actividad "súper esencial", dentro de las medidas del semáforo epidemiológico por covid-19.

En conferencia mañanera desde Los Cabos, Baja California Sur, el mandatario mexicano reiteró su urgencia porque los niños regresen a las escuelas y señaló que esto es necesario para que los estudiantes no estén pegados a los videojuegos, a los que se refirió como "el Nintendo".

Recalcó que "ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, la escuela es el segundo hogar".

¿Será una actividad esencial?, se le preguntó en la mañanera.

López Obrador dijo: "sí, desde luego, súper esencial, es básica, es fundamental, la verdad ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por completo por entero del Nintendo, eso es muy tóxico. Soy respetuoso de todo pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así".

El presidente reiteró que para regresar a clases a finales de agosto como lo marca el calendario escolar se requiere de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, unidos con los padres de familia, de modo que los planteles queden en buenas condiciones y con los servicios básicos funcionando.

En este punto, volvió a señalar que el regreso a clases no es obligatorio, pero insistió que intentará convencer a los padres.

"Es opcional, aunque vamos nosotros a convencer, persuadir, que hace falta y es excepcional, porque el que no quiera levar a sus hijos a la escuela es libre. Poco a poco se va a ir regularizando, pero tenemos nosotros que iniciar el ciclo escolar", lanzó.

SURGE EL DILEMA

"Yo sí quisiera que volvieran a clases. Mi hija va a entrar a segundo de primaria y hay materias en las que siento que no avanza porque simplemente no le acomodan las clases", dijo a Efe Erika Soriano, mamá de una niña de 7 años.

No obstante, Erika acepta que tiene miedo aunque ella ya está vacunada e incluso superó la covid. "Es poner a la familia en riesgo si en la escuela se contagia", agregó.

Alma Maldonado, doctora en educación superior e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, señaló que existe un dilema para el regreso a clases.

Por un lado, dijo, es urgente que regresar pero por el otro no existen condiciones seguras para hacerlo. "Mucho menos en medio de la amenaza de la variante delta", advirtió.

La especialista subrayó que el cierre de escuelas ha conllevado a un retraso educativo además de una ampliación en las brechas que ya existían previo a la pandemia.

De acuerdo con la Unicef, la pandemia ha provocado la deserción escolar de al menos 5 millones de alumnos en México.

"Y es que no es lo mismo el nivel educativo de los niños que cuentan con herramientas tecnológicas que de quienes han tenido que ver la televisión o los que han desertado", dijo.

Señaló que México actualmente se encuentra en "el peor escenario posible" pues no existe un plan ni un presupuesto específico que pueda garantizar que los alumnos estén seguros en las aulas.

"No se han hecho adaptaciones a las escuelas públicas, no hay diseño para reducir las posibilidades de contagio dentro de las instalaciones y todavía no se sabe cómo se va a superar la brecha que ha implicado la disminución de la calidad educativa", precisó.

Por ello, concluyó que abrir las escuelas sin un plan claro sería "sin duda, un grave error".





