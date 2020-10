"Te voy a matar porque descubriste mi cementerio"

Tijuana.- Un grupo de familiares de personas desaparecidas en Tijuana encontraron un "cementerio" en una casa en obra negra de dos pisos en la Calle Loma Alta, al este de la ciudad, informó el diario estadounidense Los Angeles Times.

El suelo se encontraba lleno de botellas vacías de Coca-Cola, juguetes para niños y cuadernos de escuela de primaria. Vecinos aseguran que a veces se oían gritos prevenientes de la propiedad abandonada.

Tenía ropa regada por todas partes y colchones parcialmente quemados estaban apoyados contra los marcos de las puertas, que servían como puertas improvisadas que contenían el sonido.

En una de las habitaciones, encontraron pesadas cadenas clavadas a tablas en el suelo o a rocas.

Los padres creen que sus hijos estuvieron encadenados ahí: han encontrado los restos de cuatro adolescentes en los últimos 11 meses.

EL INFORMANTE

Los padres llegaron a la casa, que aseguran pertenece a un expolicía de Tijuana presuntamente aliado con cárteles, por un informante.

Un sábado, una de las madres, Bárbara Martínez, recibió una llamada anónima de un número de teléfono de Ensenada para informarle dónde cavar: a un metro y medio debajo de los cimientos de la casa, debajo de una lona y montones de basura.

Ahí encontraría a su hijo César junto con otros cadáveres. "Es mi hijo. Y aunque me amenacen o me hagan algo, no me importa porque ese hombre es un animal por dejar a mi hijo enterrado aquí ", dijo.

"Una vez me dijo: '¿Sabes qué, señora? Adelante, saca a tu hijo de esa casa y disfruta enterrándolo porque después de eso, iré por ti. Te voy a matar porque has descubierto mi cementerio '", dijo Martínez.

Ella se encogió de hombros y le contestó: "Mírame, ya estoy muerta por dentro. Mataste a mi hijo. ¿Qué más puedes hacerme?".

La madre dijo que necesita tener los restos de su hijo en algún lugar que pueda visitar pacíficamente con regularidad. "Así puedo sentarme allí tranquilamente y decirle: 'Mira, no sé cómo te fallé en la vida para que termines ahí abajo y yo sigo aquí, pero nunca te dejaré'", dijo.

AUTORIDADES NO HACEN NADA

Policías de Baja California se detuvieron afuera de la propiedad, mientras los padres buscaban los cuerpos, y amenazaron con arrestar a los padres por realizar una entrada ilegal. Tomaron fotos de cada persona, incluidos reporteros, y anotaron los números de placa de los coches estacionados afuera.

Los padres aseguran que la policía no está investigando. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, aseguró no poder comentar al respecto pues "hay una investigación en marcha".

Sin embargo, la propiedad nunca fue sellada con cinta en los últimos once meses y los oficiales de la policía estatal aseguraron que nunca ingresaron para recolectar huellas dactilares y otras posibles evidencias.

Este grupo de familiares, denominado Colectivo de Madres en Búsqueda de sus Tesoros Perdidos, es uno de los cientos formados por padres en todo México para ayudarse mutuamente a buscar los restos de sus hijos desaparecidos.

De 2006 a 2019, más de 61 mil personas han desaparecido.

cmo