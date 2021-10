¿Te pueden exigir certificado de vacunación para volver a oficina de trabajo?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell advirtió es ilegal exigir el certificado de vacunación covid para poder regresar al trabajo presencial.

"Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra covid como requisito para reincorporarse a sus labores se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición", comentó López-Gatell durante la mañanera en Palacio Nacional.

La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener el certificado de vacunación para regresar al trabajo, dijo el funcionario.

El subsecretario aclaró que la intención del certificado se estableció para facilitar el tránsito de personas viajeras hacia otros países que solicitan el comprobante de vacunación.

Gatell llamó a los trabajadores a denunciar estos casos ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo e hizo un llamado a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde para tomar cartas en el asunto.

"Desafortunadamente algunos países se estableció un requisito de comprobantes de vacunación como mecanismo para permitir la entrada de las personas", dijo.

El certificado de vacunación fue presentado en julio pasado por el gobierno federal para las personas que hayan completado su esquema de vacunación covid. La página para tramitar el certificado es cv.covid.salud.gob.mx, el cual solicita la CURP para registrarte.

Por otra parte, el funcionario de Salud aclaró que el certificado de vacunación no tiene errores, sino que las personas no han obtenido su documento con los datos completos, no tiene los datos de la segunda dosis.

"Hay un rezago en la captura de los registros. Estamos analizando alternativas".













kach