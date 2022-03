¿Taxis aéreos de Polanco a AIFA? Poco viable, afirma empresa del ramo

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar servicio de taxi aéreo desde Polanco en la Ciudad de México hasta el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), será, además de costosa poco funcional. Así lo consideró la empresa Helitecity que ofrece este servicio en la modalidad de turismo vía helicóptero en CDMX y Estado de México.

En entrevista con La Silla Rota Juan Antonio Gasca, director general de la empresa, afirmó "la noticia que dio el presidente es interesante pero no es viable económicamente para ninguna empresa. Si funcionará ya lo tendríamos todos los días en el aeropuerto de la Ciudad de México, dónde tenemos un número importante de vuelos aéreos nacionales e internacionales ¿Cuántos vuelos vamos a tener en AIFA? Me parece que en este momento la probabilidad de que se vendan estos viajes, pues no".

Helitecity promueve, en su página web, los siguientes costos y servicios por sobrevuelos de 30 minutos. Por ejemplo, la excusión más económica a un pueblo mágico en el Estado de México (El Oro, ubicado cerca de Toluca) es de 1600 pesos por persona; mientras que la visita a una hacienda en Querétaro es de 2900 pesos por pasajero.

Un tour romántico privado en helicóptero cuesta 10 mil; mientras que el mismo recorrido para una quinceañera tiene un costo de 15 mil. Cabe mencionar que ambos cuentan con otros servicios complementarios como snaks, toma de video y fotografías. La excursión de mayor costo, 37 mil pesos, es un vuelo por la Ciudad de México y la zona de Teotihuacán misma que incluye una comida/cena.

LOS LÍMITES DE LA PROPUESTA DE AMLO

Gasca, conocedor de este servicio, afirmó que para comenzar no hay muchos puntos en Polanco para el despegue de helicópteros como taxis aéreos. "La pregunta es Polanco dónde porque ahí solo hay un helipuerto que es el hotel Camino Real, en reforma el hotel San Regis y la Torre Mayor. Pero además todos los helipuertos cuestan y aunque muchos edificios cuentan con helipuerto no significa que estén autorizados para operación". El pago por servicio de helipuerto fluctúa entre los 5 mil y 7 mil 500, estimó; y esto es adicional al pago del taxi aéreo.

Explicó que los helipuertos requieren de una certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil y no todos la tienen. Ejemplificó que, por ejemplo, hoy si un cliente requiere volar al AIFA primero debe determinar desde qué punto saldrá; por ejemplo, Santa Fe dónde se desarrolla la actividad económica de grandes corporativos.

Hasta hace unos años, dijo, hubo quién pagó el servicio de taxis aéreos para sus CEO o empleados VIP. Actualmente, precisó, los altos costos y el impacto que género en este sector la pandemia del coronavirus, los corporativos nacionales o transnacionales optaron por otros mecanismos de traslado.

"Prefieren pagar una camioneta Suburban de lujo con aire acondicionado y que su ejecutivo vaya muy cómodo en traslado por tierra durante una o dos horas. Le sale más barato, por ejemplo 5 mil pesos, incluso si esta camioneta es blindada en comparación con un taxi aéreo".

La idea teórica del presidente es muy bonita pero económicamente no es práctica, dijo que había tres empresas interesadas ¡Perfecto! ¡Que le entren al negocio! porque el volumen de este taxi de traslado aéreo tipo Uber no funciona en ninguna parte del mundo. A nivel mundial sí funcionan los taxis aéreos; y el que tenga dinero tiene que pagar su costo. Estamos hablando que un vuelo económico, barato y sencillo vale 2 mil dólares, aunque hay otros que cuestan 3 mil la hora de vuelo porque son unidades más grandes dónde caben más pasajeros con más maletas

Gasca descartó que su empresa esté interesada en el proyecto que anunció el mandatario. Y adelantó que las tres empresas que sí entren a dicho mercado en AIFA "deben tener una proyección de inversión con un capital de riesgo durante los primeros dos o tres años porque esto cuesta. Mi conclusión es que no es un negocio viable porque no hay mercado nacional e internacional que pague lo que cuesta. Quizás si fuera una urgencia o excepción, más no para sea un motivo de ejecución diaria. Lo veo difícil, la economía del país es complicada, no es una economía abundante dónde tengamos un turismo de altos ejecutivos ¡Ni en Nueva York se hace! Y consideramos que allá hay grandes corporativos".

Precisó que un helicóptero cobra sus servicios desde el momento en que se enciende y no cuando se recoge al usuario en un punto como Polanco o Santa Fe. "Así es la aviación privada", dijo.

"Hasta donde nosotros sabemos el primer problema es que en AIFA no hay una plataforma de aviación para aterrizar. Podemos quizás aterrizar en el aeropuerto militar, pero hasta hoy no tenemos una plataforma de aviación general para que helicópteros privados aterricen y después viajen a la terminal aérea", agregó.

Y añadió que un vuelo de taxi aéreo nocturno es más complicado porque pocos helicópteros pueden hacerlo. "No es lo mismo viajar de noche que de día, los helicópteros nocturnos deben contar con licencia nocturna, las unidades son de otras características y siempre vuelan con dos pilotos porque de día es más visual y en la noche cuatro ojos ven más que dos".

"Un helicóptero vuele vacío o con personas cuesta", dijo Gasca, "y se debe pagar tanto la ida como el regreso del helicóptero. El factor de recuperación es más económico en un avión porque traslada decenas de pasajeros que un helicóptero donde van no más de dos o tres".

EL MERCADO ACTUAL

En 2019 la empresa Voom (de origen brasileño) trabajó con Aerobus para realizar servicios de taxi aéreo; pero la empresa cerró ante la pandemia del covid porque bajó la demanda de su servicio.

Portales especializados en movilidad aérea informaron en su momento que la cartera de clientes de Voom era de 15 mil usuarios activos promedio; de estos, el 60% viajó por primera vez en helicóptero, pero solo repitió la experiencia el 45%. El costo era equivalente al doble de un servicio en coche privado. En este momento el mercado es más caro.

Otra empresa extranjera como City Airbus realiza desde 2021 pruebas en helicóptero más modernos con capacidad para 4 pasajeros y con 8 motores eléctricos. Por ahora dan servicio en el extranjero.