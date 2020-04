Tatuajes a cambio de despensas, así es como ayudan por covid-19

Tinta por comida. Esta es la apuesta que hizo Rodrigo Rojas hace unos días, en plena contingencia por la pandemia del coronavirus, con el fin de para apoyar a personas vulnerables que no deben ni pueden salir de sus casas. Tomar su trabajo como el medio para alcanzar un fin.

No es su primera vez; Rodrigo -artista independiente que lo mismo pinta, que hace escultura y últimamente, tatuajes- subastó a través de galerías algunas de sus obras en 2017, para apoyar con las ventas a los damnificados del #19S. Así que el altruismo no es algo que aprendió en la escuela, sino en casa. "Viendo la situación de muchas familias durante la pandemia, vi la propuesta en redes para ayudar a gente ofreciendo tu servicio. Y con la moda de los tatuajes, y el acceso que tengo a ese trabajo, pensé en la posibilidad de ofrecerlos a cambio de despensas. Elegí conseguirlas con los chinamperos de Xochimilco para ayudarlos a ellos - en lugar de comprar con un supermercado- porque también se exponen al virus para trabajar".





El plan fluyó poco a poco conforme las escenas llegaron a su cabeza. Sus padres, adultos mayores y propietarios de una modesta estética, deben ahora -pese a la contingencia- pagar la renta del local. Él, maestro de pintura para adultos mayores, sabía también de algunos alumnos que se resguardaron a la brevedad pese a la necesidad de algunos apoyos, sea porque están pensionados o porque únicamente reciben el apoyo del gobierno.

Así que el 3 de abril se decidió y publicó en la red social Facebook:

"-¿Y si matamos dos pájaros de un tiro? "Tatuajes por despensas"

-Ustedes ayudan a personas que no han podido quedarse en casa, para poder sobrevivir.

-Ustedes tendrán un nuevo tatuaje!!!

Lum K´inal (despensas orgánicas) y Gerardo Cabrera, fueron su elección para apoyar con su donación a los productores de campo. Cada despensa vale un promedio de 350 a 400 pesos y cumple con una serie de productos básicos que alcanzarían para una semana. "Es una comunidad de chinamperos que se promueven en las redes, a la despensa puedes agregar café, chocolate, galletas de amaranto, aceite de oliva y otras cosas que producen. Otro señor vende productos y espero mandarle algunos clientes para que hagan su compra. El cliente me envía su recibo de pago por la despensa, yo les envío la dirección de entrega y les agendo su cita para cuando acabe la contingencia", explica a La Silla Rota.

Su convocatoria atrajo tres personas, tres tatuajes en lista de espera. "El primero fue un cliente, le dije que le regalaba su tatuaje a cambio de que me comprara una despensa. La compró para la mamá de una de mis alumnas, una señora de la tercera edad que se encuentra sola. Con las otras dos personas se me ocurrió proponerles un diseño general sobre el virus. Una frase o algo alusivo a la supervivencia de toda esta crisis; algo que les recuerde todo lo que pasamos en estos meses. Quizás un diseño con una frase como ´Juntos somos más fuertes´ o ´Fuimos más fuertes´ sobre la superación de este período. Que la gente sepa de qué se trató esta crisis", detalla.

Luego, su mensaje fue replicado en Twitter y llegaron ocho personas más, entre ellos una chica que dijo "a mí me gusta mi piel limpia, no me hagas el tatuaje: pero sí te apoyo con la despensa". Detener esta idea en su cabeza ha sido, francamente difícil. "¿Y si se animan otros tatuadores a replicar la idea? ¿Qué pasaría si cada tatuador dona una parte de su trabajo, para dar una despensa a quien lo necesite en esta pandemia?". Y el tono de su voz cambia. "Mmmmmm.... Ahora lo que necesito es conocer más gente que realmente necesite las despensas para que me pasen las direcciones y mandárselas a los clientes para que sepan donde entregarlas", planea.

Mis tatuajes son diseños personales, no copio imágenes. Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) puso que el costo mínimo de cualquier tatuaje sea de 600 pesos. Así que un tatuaje por 400 o 450 pesos que es el costo de una despensa es justo, porque un tatuaje de más o menos cinco o diez centímetros puede valer entre 500 y mil pesos

No obstante, él (@Rodrigo67842231) desearía repetir su experiencia del #19S para subastar algunas pinturas valuadas en más de 15 mil pesos para invertir ese dinero en equipo médico y apoyar al personal hospitalario en aquellos estados donde se han denunciado carencias.

Tengo dos clientas enfermeras", relata. "Les llamé y les dije: saliendo de todo esto, tú siguiente tatuaje será gratis. Así, sin pedirles nada a cambio, solo por agradecimiento al esfuerzo que realizan ellas. Quieras o no, de tu sueldo pagar mil 200 pesos significa echarles la mano, darles un aliento, una palmada y decirles ¡Va! Por todo lo que están haciendo ¡Ahí te va tu tatuaje gratis cuando todo esto pase! Y están muy contentas, conmovidas. Me gusta eso, darle un poco de gratitud a la gente que, a lo mejor no me ha tocado que haga algo por mí. Pero que sí están en la primera línea de defensa

(María José Pardo)