Tarda AMLO 257 días en pedir a mexicanos que no salgan por covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mexicanos, en especial de la Ciudad de México, a actuar con responsabilidad en el mes de diciembre para evitar contagios, llamó a no salir a la calles si no es necesario y a no hacer fiestas en esta época navideña.

El mandatario mexicano tardó 257 días en pedir a los ciudadanos dejar de salir a las calles durante la pandemia.

El pasado 22 de marzo, en un video grabado en Oaxaca, el presidente refirió que aún se podía salir a restaurantes y otras actividades para salvaguardar la economía del país. Fue hasta este viernes que el tabasqueño expuso con claridad el llamado a no salir de casa por las fiestas decembrinas.

Hoy @lopezobrador_ llamó a mexicanos a actuar con responsabilidad este mes, para evitar contagio; pero el mandatario tardo más de 200 días en pedirle a los mexicanos responsabilidad ante la pandemia. El 22 de marzo, su discurso era "No dejen de salir"

En medio de la serie de indicaciones y recomendaciones a nivel mundial por la pandemia del covid-19, López Obrador invitó a la ciudadanía a que "siga saliendo" pues seguimos en la Fase 1 de la epidemia y afirmó que "él dirá cuándo ya no hay qué salir".

"Si tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, esto es fortalecer a la economía", dijo el presidente quien aseguró que exagerar solamente es paralizar al país.

López Obrador afirmaba que el gobierno mexicano se estaba preparando y pidió a la población que no se asuste.

"Nos estamos preparando. No debemos espantarnos. No adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo", señaló.

Asimismo, afirmó que los mexicanos, por cultura, "somos muy resistentes a todas las calamidades" y dijo que la sociedad siempre ha salido adelante y esta no será la excepción.





LOS ANTECEDENTES





El pasado lunes, la Organización Mundial de la Salud enfatizó que la situación de la pandemia de covid-19 en México es preocupante y que debe tomarse muy en serio y llamó a los líderes a que sean un modelo utilizando cubrebocas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, encendió las alertas por lo que se vive en el país a causa del virus Sars-CoV2. Señaló que "la situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo".

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió que el llamado de atención es para la población, no para él ni para el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el país cerró noviembre con un millón 113 mil 543 casos confirmados de covid-19 y 105 mil 940 muertes.

Asimismo, el presidente López Obrador respondió en la mañanera del miércoles que no es indispensable el uso del cubrebocas para frenar los contagios del nuevo coronavirus. Agregó que él le hace caso a sus experto en salud, es decir, el secretario Jorge Alcocer y el subsecretario López Gatell.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, no ha asistido a las últimas dos conferencias nocturnas en las que se actualizan las cifras covid en México.





EL MENSAJE DE ESTE VIERNES A YA NO SALIR DE CASA





En mensaje que se pidió fuera transmitido en cadena nacional, López Obrador expuso 10 medidas de protección para los mexicanos que, dijo, salen más a la calle en el mes de diciembre.

Destacó que "mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos, el gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas ni de toques de queda".

Tras resaltar que los mexicanos son libres, el presidente llamó actuar con plena responsabilidad, sin relajar la disciplina y a no confiarnos.

Cabe señalar que entre sus 10 recomendaciones, el mandatario no incluyó el llamado a usar cubrebocas.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ dio a conocer un documento a través del cual invita a los ciudadanos a actuar de manera responsable durante las fiestas decembrinas para evitar contagios de #COVID?19 #rb





EL DECÁLOGO DE PETICIONES DE AMLO





1.- Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle en este mes de diciembre.

2.- Si salimos a la calles, guardemos siempre la sana distancia.

3.- Comuniquémonos por teléfono o videollamadas con nuestros familiares y amigos.

4.- Estemos solo los que habitamos la misma casa, no hagamos muchas visitas.

5.- No hagamos fiestas o reuniones amplias en nuestras casas.

6.- Si presentamos síntomas de covid, se puede llamar al 5658-1111 en la CDMX y al 911 en el resto del país.

7.- Si tienes síntomas de covid, procura hacerte la prueba, se están instalando kioscos para este propósito en la CDMX y en algunos estados.

8.- Acude pronto a una clínica si enfermas, no te esperes.

9.- Dejemos los regalos de Navidad para otro momento, regala afecto, no lo compres.

10.- El gobierno va a ampliar el número de camas, equipos, enfermeras y doctores, para que a nadie le falte atención médica de calidad.





El presidente López Obrador resaltó que nadie mejor para cuidarnos que nosotros mismos, es momento de autolimitarnos, nada material es más importante que la vida.





(Luis Ramos)