Tanques de oxígeno: mercado negro y robos en medio de la desesperación

No es una banda de delincuentes con nombre y apellido que trafique con el oxígeno que puede mantener con vida a miles de pacientes covid. Tampoco es el crimen organizado ni un cártel. En realidad, este grupo se conforma de diversas personas que aprovechan su papel durante la cadena de producción, abasto y venta de este preciado y cotizado gas medicinal, que se ha vuelto un artículo de primera necesidad en once meses de pandemia por coronavirus.

En la Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia trabaja en 10 carpetas de investigación por robos y fraudes en relación a la compra y venta de concentradores o tanques por oxígeno. El problema no es sólo físico, también virtual: la Policía Preventiva de Ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cerró ya 13 páginas que tenían ese objetivo, pero no ha sido suficiente. Mientras la autoridad trabaja en el cierre de una página, otras más se abren.

La Procuraduría Federal del Consumidor informó en su último reporte de la conferencia mañanera que en coordinación con la Guardia Nacional -en su división de policía cibernética- realizaron una revisión exhaustiva de las plataformas sociales y comercio electrónico. "Hemos bajado más de 130 páginas que estaban defraudando a los consumidores, especulando, abusando en los precios; también mil 200 perfiles de Facebook", informó Ricardo Sheffield.

"En vez de dejarse engañar en las páginas de Internet, de Facebook, mejor acudan directamente a estos proveedores", señaló el funcionario este lunes.

Dijo que Infra, Medigas y Criogas son las tres empresas y las tres marcas con las cuales se vende oxígeno medicinal y que "cualquier otra cosa, de antemano, es un fraude", advirtió.

El titular de la Profeco reitero el llamado a la población a devolver tanques de oxígeno para que otras personas lo puedan utilizar.

La semana pasada, la Profeco, en colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno medicinal Grupo Infra y Medigas, inició la campaña "Devuelve tu tanque. Por amor a la vida".

La propia distribuidora Infra, una de las principales líderes en el mercado de oxígeno en México, denunció en su portal web una de estas páginas fraudulentas misma que ya fue cerrada.

La Silla Rota dio seguimiento a la investigación que inició un semestre atrás para documentar la escasez de oxígeno en los meses más álgidos de la pandemia. En esta ocasión el enfoque más amplio: documentar diversos ilícitos durante en la cadena de consumo de este gas y esto fue lo que encontró.

"¿QUIERES UN TANQUE? DEPOSÍTAME POR ANTICIPADO"

Testimonios de quienes han sido defraudados por redes sociales relatan que los delincuentes cibernéticos piden depósitos de anticipos con la promesa de presuntamente concretar la venta y entrega de tanques de oxígeno y respiradores. Hecho el depósito (sea bancario mediante transferencia electrónica o depósito vía tiendas de conveniencia) los criminales el número celular utilizado por los criminales deja de estar en servicio. El delito es ya conocido: extorsión, aunque con otras variantes. En el Congreso se aprobó en diciembre la regulación de los chips celular prepago.

En cuanto al robo físico, las autoridades describen el modus operandi tradicional: los delincuentes citan a la víctima en un lugar; ya ahí, le despojan de su dinero que en promedio asciende a 25 mil pesos, que el costo actual de un tanque de oxígeno. El mismo que hace seis meses podía valer la cuarta parte.

Destaca que las víctimas no han sido solamente civiles, sino autoridades también. Un alto mando de la Fiscalía (a quien llamaremos Juan X) declaró así lo sucedido, según consta en su declaración ministerial de la carpeta de investigación. El 21 de enero quedó de verse con un supuesto proveedor de concentradores que contactó vía internet; la cita sería en la colonia Peñón Viejo de alcaldía Iztapalapa el 21 de enero pasado. Llevaba consigo 28 mil 800 pesos en efectivo pues requería dos concentradores de oxígeno para un familiar grave de covid.

"Revíselos, son nuevos", le dijo el delincuente que se hizo pasar por proveedor. En segundos, su cómplice llegó por detrás y le apuntó con un arma de fuego. "Si te mueves te mato", sentenció. Después huyeron.

EDOMEX: ROBAN CAMIÓN CON TANQUES DE OXÍGENO

El Estado de México registró hace unos días el robo de un camión con 44 tanques de oxígeno. El 19 de enero la policía de Ecatepec reportó por su radio que perseguía dicho camión de la empresa Infra. Fueron detenidos en Tultepec. 24 y 22 años tenían los responsables: Joel y José Ramón que terminaron al día siguiente en Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó a La Silla Rota que éste no es cualquier caso, pues en 11 días de investigación iniciaron ya tres carpetas de investigación.

Por si eso fuera poco, también robaron recién una distribuidora de oxígeno en la CDMX. La diferencia fue que los asaltantes no iban por los tanques de oxígeno; sino por el dinero de la caja.

LAS ÚNICAS CADENAS PROVEEDORA

Grupo Infra es la marca dominante en México. No cotiza en la Bolsa de Valores, pero desde antes de la pandemia era la principal abastecedora de hospitales y servicio a domicilio. Desde hace seis meses se conoció que es la principal abastecedora de oxígeno en los centros alternos de covid que abrió el gobierno capitalino en el Centro Banamex y el Autódromo Hermanos Rodríguez. Al no cotizar en la BMV, es difícil conocer de manera pública el aumento en las ganancias de esta empresa en el marco de la pandemia pues por obvias razones en este sector la crisis económica no existió.

Praxair es otra empresa líder con sede en EUA. Su división Praxair México cotizó hasta hace unos años en la BMV. Grupo Linde es otra de las principales proveedoras de este gas en redes hospitalarias en México; pero México es solo un cliente más pues en realidad es líder también a nivel internacional con sede en Alemania. Ambas cotizan en bolsas de valores extranjeras.

¿DISTRIBUIDORAS CLANDESTINAS?

En los últimos meses salió a relucir el mercado negro de distribución y llenado de tanques de oxígeno; la realidad es que esto no es nuevo, operan desde hace varios años, es decir, no surgen a partir de la pandemia. Paramédicos consultados precisaron la existencia de llamados "puntos rojos" en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, las más grandes de la Ciudad de México. Se sabes que son dos y operan de manera ilegal por la falta de algún permiso administrativo, pero el oxígeno medicinal que ofrecen se encuentra dentro de la normatividad que piden las autoridades de Salud.

Por ello, aunque operan en la clandestinidad o informalidad, hay médicos que confían en su servicio pues además su costo es mucho más económico que en una distribuidora de renombre. Las fuentes consultadas precisan que estos médicos envían ahí a sus pacientes y ellos aceptan porque su economía se ve beneficiada en estos momentos de crisis.

"Estos lugares están salvando vidas en estos momentos, por ellos podemos traer oxígeno en las ambulancias, sería un error cerrarlos", dijo uno de los paramédicos que reservó su nombre y ubicación del lugar.

IZTACALCO: UN CENTRO AUTORIZADO POR GDF... PERO SIN OXÍGENO

Bioingeniería Respiratoria, uno de los distribuidores autorizados por el gobierno capitalino se localiza en la alcaldía Iztacalco. Cuenta con el aval del gobierno capitalino para la recarga de tanques de oxígeno; el problema es que desde hace tres semanas carece de éste.

"Tenemos más de 20 días sin oxígeno, Praxair no nos ha traído, es nuestro abastecedor. Desde mediados de diciembre hubo este problema; aquí solo cargamos tanques portátiles, no tanques grandes. Antes venían diario, ahora tardan más de una semana, hasta dos o tres", explica Regina Chávez, encargada del lugar.

"Yo creo que no nos surten para que pueda alcanzar el servicio en hospitales y clientes en particular. A quienes llegan aquí los reenviamos con Infra o locales más grandes", explica a La Silla Rota.

Pese a que carecen de oxígeno, en este lugar subió la demanda para compostura de respiradores. "Cuando llegan los equipos primero se sanitizan, luego ingresan al laboratorio y ahí se sanitizan por dentro y fuera. Un concentrador de oxígeno es eléctrico, ya no necesita estarse recargando como un tanque. Y el cilindro sí debe recargarse". Paradójicamente al preguntar por los precios actuales de este servicio en comparación con meses anteriores, Regina recibe instrucciones de su jefe "hasta ahí, se acabó". El hermetismo fue evidente. Fin de la entrevista.

IZTAPALAPA: PRÉSTAMO DE EQUIPO RESPIRATORIO

En la alcaldía Iztapalapa el viernes se realizó la entrega-préstamo gratuita de 200 tanques de oxígeno y respiradores para sus habitantes. Sabido es que esta zona ha destacado desde el inicio de la pandemia por ser uno de los mayores puntos de contagio covid. Carlos Morales, subdirector de salud de la alcaldía, relata a La Silla Rota que el préstamo del equipo es sólo para habitantes de la demarcación que comprueben con papelería médica tener un enfermo covid en casa.

A pregunta expresa de si esta política tiene como fin contrarrestar el mercado negro que hay en redes sociales en este tipo de equipos de primera necesidad frente a la pandemia respondió "no, es para ayudar a la comunidad".

#Metrópoli | Carlos Morales nos explica el tiempo de vida de un tanque de oxígeno; la @Alc_Iztapalapa apoyará con concentradores de oxígeno para personas que padecen #Covid. #ep https://t.co/br55upXaLg pic.twitter.com/cuKg4eQdFh — La Silla Rota (@lasillarota) February 3, 2021

"Estamos pidiendo a los interesados que también traigan la prescripción médica donde se indique que el paciente necesita el oxígeno o el concentrador", dijo. En el caso de los tanques de oxígeno se solicita revisen su tiempo de vida útil que es de cinco años.

A pregunta expresa de la información con que cuenta esta alcaldía con relación a las declaraciones de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la intromisión de la delincuencia en mercado del oxígeno, Morales dijo "yo no tendría opinión en ese aspecto, no tengo información del tema ni ese tipo de situaciones. Tampoco sé del robo de tanques de oxígeno".

40 FICHAS PARA ABASTO GRATUITO DE OXÍGENO

En la plaza principal de esta alcaldía el abasto gratuito de oxígeno no es infinito. La cifra se limita por día a 40 tanques portátiles de entre 6 mil 800 hasta 15 mil litros. Para acceder a este apoyo las filas inician desde la madrugada; la entrega de fichas comienza las 7 am; y las recargas a la 9 am. 40 fichas para miles de enfermos en la CDMX.

"Es tardado, pero nos tratan bien" relató una de estas beneficiarias quien pidió reservar su nombre. Ella llegó a las 04:30 de la mañana a la explanada y recibió la recarga de su tanque al mediodía; es decir, tras una espera de casi 8 horas. "Tengo dos enfermos de covid en casa, el tanque me alcanza para 6 o 7 horas. Por en la mañana lo recargo aquí pero ya la tarde lo recargo en Infra; el costo es de 200 pesos por cada uno. Los familiares nos están apoyando y así". Esto equivale a un gasto de 400 pesos diarios tan sólo en oxígeno.

#Metrópoli | Personas que requieren recargas de oxígeno tienen que esperar 8 horas para rellenar el tanque que les dura aproximadamente 6 horas. #ep https://t.co/WUlVOrrVlb pic.twitter.com/1k7YTyUrCe — La Silla Rota (@lasillarota) February 3, 2021

La mujer relata que precisamente por escuchar noticias de la delincuencia y el abasto de oxígeno, prefiere acudir a este lugar. "No, no he ido a sitios clandestinos para hacer recargas; vine aquí porque son gratis y porque es más seguro. Los sábados no hay abasto aquí, tengo que ir a Infra a las 6 de la mañana para salir al mediodía".

CLIENTE FRECUENTE DE INFRA

Misael Quiroz no podría aspirar a una de estas 40 fichas. El enfermo que tiene en casa no cuenta con papelería que certifique que está enfermo de covid; el médico solo diagnosticó "neumonía atípica" y eso le impide intentar acceder al servicio de recarga gratuita. "Pago 200 pesos cada tercer día, algunos días lo podemos costear, pero cuando se acaba al final de la quincena, es cuando sufrimos un poco más", relata a La Silla Rota.

Su tanque es prestado; comprarlo no estaba en las posibilidades de esta familia; como ya había caducado acudió a Infra para cambiarlo y eso implicó un desembolso extra de 900 pesos. Prefirió eso que buscar comprar uno de manera virtual y ser defraudado. "La primera vez el empleado nos echó la mano y lo recargó por última vez, pero nos advirtió que la siguiente ocasión ya no podría hacerlo y hubo que cambiarlo. Pero los 900 fue más barato que comprar un tanque nuevo. Busque en el directorio de internet, pero era solo venta o renta de tanques, no recarga. He visto en las redes que hay lugares no autorizados, pero no confío en ellos por lo que vi en las noticias".