Tania Ruiz celebra cumpleaños de EPN con un: "Te Amo. Feliz día mi novio hermoso"

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y su novia, la modelo Tania Ruiz, celebraron juntos el cumpleaños número 55 de político mexiquense.

En una fotografía que colgó en Instagram la modelo, en la que se observa a la pareja con atuendos combinados en color rosa, Tania Ruiz, novia del expresidente, posteó en Instagram:

"Hoy en esta fecha tan importante donde nos llenan de buenos deseos ,elogios bendiciones y lo que cada quien lleva dentro. Feliz cumpleaños novio mío !!"

En la foto que colgó en su red social, también escribió: "Que dicha y felicidad poder festejar un año más a tu lado. Siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tú este día . Por esa parte de mi que tú estás ahí".

"La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición ,de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso . Nuestro tiempo! Nuestra vida! Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano junto con Dios. Que Dios te bendiga , proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. Te Amo!! Feliz día mi novio hermoso!".

DE FIESTA COMO DESDE QUE DEJÓ LA PRESIDENCIA, PEÑA NIETO CUMPLE 55 AÑOS

El expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra de manteles largo, hoy el político mexiquense cumple 55 años, alejado del ojo público; sin embargo, no su nombre salió a relucir el fin de semana, luego de que se diera conocer que durante su mandado fueron intervenidas las comunicaciones de miles de activistas, periodistas y figuras públicas, a través del software Pegasus.

¿QUIÉN ES ENRIQUE PEÑA?

Nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México el 20 de julio de 1966. Estudió la carrera de derecho en la Universidad Panamericana (UP) y comenzó a militar en el tricolor a partir de 1984.

Antes se asumir la presidencia fue exgobernador del Estado de México, también fue subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, exgobernador mexiquense. También fue secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de México, secretario de Administración del gobierno de dicha entidad y diputado local por el distrito XIII en el congreso mexiquense, todo por el PRI.

Peña Nieto estuvo casado con Mónica Pretelini con quien se casó el 12 de febrero de 1994 y tuvo tres hijos Paulina, Alejandro y Nicole. La pareja se conoció el restaurante ''El mesón del caballo Bayo'', y desde entonces no se separaron en casi 13 años de matrimonio. Mónica se convirtió en la más grande "fan" del político impulsándolo en su carrera, y hasta soportó infidelidades con tal de verlo avanzar en su carrera política. Falleció en enero de 2007 tras una larga lucha contra el cáncer.

Tras su viudez y en su último tramo como gobernador mexiquense estableció un noviazgo con la actriz de telenovelas de Televisa Angélica Rivera, con quien se casó en el 2010 y se divorció en 2019, luego de un turbulento sexenio y múltiples acusaciones de corrupción como la famosa ''Casa blanca''.

Tras la separación con la actriz, al expresidente se relacionó con la modelo y empresaria Tania Ruiz Eichelmann, con quien mantiene una relación desde principios de 2019 y se le ha visto en numerosos actos públicos.

Entre los eventos donde han sido captados Peña y Tania Ruiz, son la boda de Mar Collado – hija de Juan Collado, actualmente preso en el Reclusorio Norte-; además recientemente la pareja fue vista en el enlace matrimonial de la hermana de la modelo. El 2019 causó polémica la pareja quien se disfrazó con pelucas para no ser descubierta en un restaurante en Nueva York.

Es así como este martes, el expresidente Peña Nieto festeja sus 55 años, en medio de polémica por escándalo Pegasus, sumado a un listado de colaboradores cercanos bajo investigación y entre diversos señalamientos de corrupción.

LOS ESCÁNDALOS POLÍTICOS DE PEÑA NIETO

El sexenio de Peña Nieto que abarcó de de 2012 a 2018, ocurrieron numerosos actos de presunta corrupción que hoy son investigados por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de ellos, la llamada Estafa Maestra, una red de triangulación de recursos públicos que involucraba a universidades estatales, empresas fantasmas, secretarías federales y a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuya finalidad fue presuntamente desviar dinero a la campaña presidencial de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social en la administración de Peña Nieto. Por este caso, Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu se encuentra detenida en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, desde hace dos años.

También esta el caso de la Operación Safiro, el cual señala otra presunta red de triangulación de recursos en la que participaron exgobernadores del PRI, donde desviaron parte de sus erarios para la campaña de Meade Kuribreña.

Como si los escándalos políticos no fueran suficientes, en la administración de Peña Nieto se registró la desaparición de 43 estudiantes de Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgo, la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, caso que fue reabierto por la actual administración bajo la supervisión de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población de la Segob.

Sin duda, son dos los actos de corrupción que marcaron al sexenio de Peña Nieto y donde se vio envuelta Pemex. El primero de estos fue el de la compra-venta de AgroNitrogenados, en la cual se comprobó una afectación a la paraestatal por lo que Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) pagará una reparación del daño.

Para cerrar, se encuentra el caso Odebrecht, el cual sigue abierto donde se presume que la empresa brasileña influyó para promover la reforma energética del Pacto por México, la cual abrió a licitación pública el petróleo en aguas profundas de México, algo que no tenía precedentes, pues hasta esa reforma, Pemex era la única que tenía derecho al usufructo del oro negro en la república.

kach