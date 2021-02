“También tengo otros datos”, rechaza Narro ser culpable de crisis en sector Salud

José Narro Robles, ex secretario de Salud, respondió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que él también "tiene otros datos", por lo que rechazó ser el responsable de la crisis que agobia en estos meses al Sector Salud.

Al participar en el conversatorio “Problemas y retos en el Sector Salud” que organizó Futuro 21, Narro Robles fue cuestionado sobre los señalamientos del mandatario de que las administraciones anteriores son responsables de la situación actual en el Sector Salud.

Al respecto, afirmó: “De verdad, lo digo con mucha responsabilidad. Yo asumo lo que a mí me toque, pero que no me concedan la capacidad de en dos años y nueve meses haber echado a perder todo. Y sí, en cambio puedo dar cuenta de las cosas en las que se avanzó”.

Añadió que “si alguien pensó que en este país todo estaba resuelto, pues entonces para que aspiras a tener una responsabilidad ejecutiva, legislativa o de otra naturaleza”.

Narro Robles mencionó la frase que utiliza el presidente López Obrador: “porque yo tengo otros datos” y dijo que “yo también tengo otros datos”, al explicar que el sistema de salud de México se ha venido construyendo a lo largo de muchas décadas con el trabajo de generaciones.

Destacó que los indicadores muestran los avances que hay en el país, ya que la esperanza de vida aumentó y actualmente supera los 75 años, mientras que se ha reducido la mortalidad infantil que ahora está en una tasa de 12.1 por cada mil habitantes.

Yo fui muy crítico del Seguro Popular desconocer 15 años después lo que ha avanzado, es una negación. Hay fondos, como el de Gastos Catastróficos, que no deberían utilizarse para lo que sea, tiene que haber una sensatez”, afirmó Narro Robles.

Aquí lo justo sería decir ni todo está tan mal, ni todo está tan bien”, por eso expresó que es importante construir una política que tome en cuenta lo que sí ha servido y que a partir de ahí se tomen las decisiones.

Indicó que los problemas que tiene el sistema se pueden resolver, pero se requieren recursos para poder hacerlos. Puso de ejemplo el caso del servicio, en ese tema dijo que se necesita que se abran plazas para contratar médicos.

Carlos Ramos Esquivel, subsecretario de Salud de Michoacán, habló de los problemas de desabasto que enfrentan en esa entidad a causa de las decisiones del gobierno federal.

Dijo que hay falta de insumos y materiales y que el gobierno estatal está tratando de resolver la situación. “Tenemos un problema grave, actualmente, porque del tamiz neonatal no hay una contratación”, destacó y recordó que la Secretaría de Salud federal dio por terminados los contratos que había para este servicio y que la reciente licitación no se concretó.

Destacó que “los biológicos es otro problema serio, no tenemos biológicos adquiridos”, señaló que anteriormente está adquisición ya se habría hecho para estas fechas del año, pero que eso no ha sucedido y ven el riesgo de que los niños no puedan recibir las vacunas que requieren, principalmente los más pequeños.

Ramos Esquivel comentó que en Michoacán actualmente tienen 80% de claves básicas, pero les faltan otras que son prioritarias; sin embargo, resaltó que sí no hubieran participado en la compra consolidada que hizo el IMSS para todo 2019, estarían en desabasto mayor, porque no se han podido hacer adquisiciones en este año.

Expresó que otro problema es que en el estado las clínicas tenían acreditación al Seguro Popular por debajo del 70% y de menos del 50% para los hospitales en los que se brinda atención de segundo nivel, por lo que los recursos con los que operaban eran mínimos.

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado integrante de la Comisión de Salud, criticó que no está claro cómo se implementará el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y que se pretendan utilizar los recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos que actualmente cubre a la población del Seguro Popular.

