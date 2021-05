Tamaulipas demandará a juez que giró orden de aprehensión contra gobernador

CIUDAD VICTORIA.- El Congreso del Estado solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que investigue e interponga una demanda en contra del juez y servidores públicos federales que expidieron la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El diputado Félix Fernando García Aguiar (PAN) señaló que se deben emprender acciones legales en contra del juez que giró la orden de aprehensión, y quienes resulten responsables, pues el gobernador García Cabeza de Vaca cuenta con fuero como fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿QUIÉN ES EL JUEZ?

Iván Aarón Zeferin Hernández es el juez federal que ordenó la aprehensión de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Zeferin Hernández tiene sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez y fue quien otorgó la orden de captura a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto pese a que expertos en temas constitucionales han afirmado que la Corte desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso local porque aún lo conserva y no puede ser detenido.

Este personaje es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Apenas en el mes de enero, se realizó el procedimiento de ratificación de Iván Aarón Zeferin Hernández como juez de Distrito, de acuerdo a un oficio publicado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Fue entonces que se dio un plazo de 30 días para que se pudieran presentar observaciones y objeciones en contra de Zeferin Hernández.

La columnista de La Silla Rota, Lourdes Mendoza, señaló que con esta orden de aprehensión el juez Zeferin Hernández "estaría violando la Constitución y tendría responsabilidad penal justo por pasar encima de la misma".

DETALLES DE LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado hizo hincapié en que la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca viola Constitución que garantiza el fuero de los servidores públicos.

Así el Congreso del Estado solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una carpeta de investigación contra el juez que libró la orden de aprehensión, contra el gobernador de Tamaulipas.

Con 24 a votos a favor y ocho en contra la iniciativa fue aprobada sin ser turnada a las comisiones ordinarias para su estudio y dictamen.

En el punto de acuerdo solicita a la FGR iniciar la carpeta de investigación por la probable ejecución de la orden de aprehensión. Tal se sustenta en apego a la fracción 19 del artículo 225 del Capítulo I, del Código Penal Federal, en relación a los delitos cometidos por servidores públicos.

El artículo primero del punto de acuerdo, pide a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Irving Barrios Mojica, iniciar las carpetas de investigación y los procesos correspondientes, en torno a la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador.

"Segundo, se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión, y en su caso aprobado la ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador", puntualizó.

El diputado Félix Fernando García insistió en que García Cabeza de Vaca concluirá su gestión gubernamental con el fuero constitucional.

Insistió: "Además se ha vulnerado una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque este Congreso actuó en base a sus facultades, por lo cual la soberanía de este Congreso también ha sido violentada".

Este miércoles, la FGR obtuvo una orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; pese a que expertos en temas constitucionales han afirmado que la Corte desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso local porque aún lo conserva y no puede ser detenido. Ante ello, el mandatario estatal acusó el uso político de la justicia y criticó que no lo hayan dejado defenderse.

Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.

"NO ME HAN DEJADO DEFENDERME"

El gobernador, en una carta, criticó la evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías a las que tiene derecho.

Indicó que en reiteradas ocasiones, "incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra".

"No, no me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", advirtió.

Les comparto el siguiente posicionamiento: pic.twitter.com/JbHA5Op6OS — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 20, 2021

En su carta, resaltó que los motivos políticos son evidentes. "Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de una orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", dijo García Cabeza de Vaca.

La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN), también criticó que se use el poder público bajo la tentación autoritaria.

"Ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Las mayorías no deben usarse bajo la tentación autoritaria de hacer de las leyes trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la @SCJN", señaló la asociación desde su cuenta de Twitter.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado se pronunció de manera similar y cuestionó que se utilice la persecución política en tiempos electorales.

"La persecución política con fines electoreros es una descarada violación a la Constitución. Debe acatarse lo que la @SCJN ha determinado. Inadmisible la manipulación de la @FGRMexico para golpear a la oposición. No a la politización de la justicia. Respeto a la legalidad", publicó el grupo parlamentario.