Talía, médico que contrajo covid 2 veces, no libraría otra reinfección

"Ya me dijo el neumólogo que esta vez, una tercera reinfección no la voy a librar y la verdad yo no me quiero morir, solicitó el resguardo por mí y por mi hija, porque esta vez sí la afecté, se infectó", enfatizó Talía López Hinojosa, nutricionista del Hospital General de Zona 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien denunció que ha sido víctima de acoso laboral de parte de su jefa.

López Hinojosa, quien ha trabajado durante 11 años en el IMSS, relató que su jefa, Rosa Isela Gallegos Huerta, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética la asignó a áreas Covid del nosocomio sin contar con el equipo de protección que se requiere, lo que provocó que en dos ocasiones se infectara de coronavirus.

La Silla Rota solicitó al IMSS una postura sobre el caso de López Hinojosa y la situación que ha vivido en el HGZ 8, pero no ha recibido una respuesta.

En entrevista con este medio, la nutricionista indicó que desde que inició la pandemia solicitó el resguardo que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador para población de riesgo, pero no se le fue otorgado.

Como el hospital es híbrido, las autoridades establecieron que el personal no estuviera fijo, pero a ella siempre se le dio la indicación de entrar a los pisos con pacientes con coronavirus e incluso le encargaban hasta dos o tres áreas.

"Me mandaba directamente con los pacientes de covid, y le dije yo sí necesito el equipo, no me voy a meter a hacer la valoración así, me respondió: 'No, pero es que no está confirmado'", a pesar de que estos pacientes se encontraban en área covid, indicó.

Se reinfectó en noviembre y contagió también a su hija

López Hinojoso narró que durante varios meses entró al área covid con cubrebocas tricapa y con goggles que ella compró. Fue el 2 de septiembre cuando se infectó por primera vez, aunque presentó síntomas leves como si fuera una gripa con dolor de cabeza fuerte.

Tras haber estado 14 días de incapacidad, al regresar su jefa la envió nuevamente a zona con pacientes con coronavirus. Dos meses después volvió a infectarse y también contagió a su hija de 12 años.

"El 2 de noviembre me vuelvo a reinfectar de covid, pero esta vez sí fue más fuerte, porque sí me puse mal, de hecho a la semana ya me dijeron que me tenía que hospitalizar", señaló la nutricionista, quien decidió quedarse en casa y seguir el tratamiento con un neumólogo.

Ante el temor de que la enviaran de nuevo al área covid, solicitó que le dieran permiso durante dos meses, pero su jefa se la negó y le dijo que sólo podría tomar seis meses o un año y sin goce de sueldo.

"Creo que no fue la forma, todo el tiempo estuve trabajando, nunca me negué, estuve informando también a las autoridades tanto sindicales como directivos, del abuso, de la prepotencia o de la violencia que estábamos sufriendo compañeras mías y yo, pues nunca hicieron nada y ahorita me dan una patada, pues vete y sin goce de sueldo", expresó molesta y decepcionada López Hinojosa.

Destacó que ha sido víctima de violencia de género de parte de Gallegos Huerta, en septiembre inició una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que le informaron que su jefa se comprometía a irse del HGZ 8 en el mes de noviembre, pero no ocurrió.

El 23 de diciembre, la nutricionista presentó también una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

López Hinojosa logró que le autorizaran el permiso de seis meses sin goce de sueldo, pero espera que se haga justicia y que los responsables sean sancionados por la violencia ejercida en su contra, la cual puso en riesgo su vida y la salud de su familia.

(djh)