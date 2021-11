Tagüeña, de acosada por FGR y Conacyt, a premiada por Academia Mundial de la Ciencia

"Es como si de pronto llegara aire fresco", expresó contenta y con satisfacción la doctora en ciencias Julia Tagüeña Parga, quien este viernes fue galardonada con el premio TWAS 2021 que otorga la Academia Mundial de la Ciencia. El reconocimiento a su trabajo llega en medio de la persecución que tiene la Fiscalía General de la República en su contra y de otros 30 científicos.

La Investigadora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México ganó el premio The Public Understanding an Popularization of Science 2021, que otorga la Academia Mundial de la Ciencia.

En entrevista con La Silla Rota, Tagüeña Parga enfatizó que este premio representa una una gran satisfacción para ella, ya que si bien trabaja por el gusto de hacer lo que le apasiona, los reconocimientos son importantes porque la hacen sentir parte de la comunidad científica.

"Es como si de pronto llegara aire fresco, efectivamente, de pronto llega aire fresco. Es muy importante porque ha estado sobre la mesa la discusión de la calidad de nuestro trabajo, de si lo que hacemos es pensando en México, de si hemos hecho las cosas como se debe de hacer y yo creo que este premio muestra justamente eso, que ha habido un trabajo serio, decidido en nuestro país por comunicar la ciencia, por popularizar la ciencia", destacó.

La excoordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico ha enfrentado meses complicados debido a la investigación que la FGR tiene en su contra, y contra otros 30 ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por presunta delincuencia organizada.

Sin embargo, Tagüeña Parga se mantiene en pie de lucha y destacó que este premio también es una muestra de que saldrá a la luz la verdad sobre este caso y se comprobará su inocencia.

"La verdad es que yo todo este tiempo he estado diciendo que hay un problema de información equivocada, que la información correcta demostrará que somos inocentes y este premio nos permite acercarnos a esa información correcta, que yo tengo mucho interés en compartir con mis conciudadanos", expresó la científica.

EL RECONOCIMIENTO ES TAMBIÉN PARA LA UNAM: TAGÜEÑA PARGA

Emocionada por recibir el premio TWAS 2021, Tagüeña Parga indicó que este reconocimiento no es sólo para ella, sino en nombre de muchos programas y proyectos en los que ha participado y que han sido muy importantes para México.

Tagüeña Parga enfatizó que este reconocimiento también es para la Máxima Casa de Estudios, por todo lo que ha hecho por la sociedad y en favor de la popularización de la ciencia. Explicó que seguramente gran parte de que le otorgaran este premio fue porque formó parte de la construcción de los museos de ciencias de la UNAM.

"Es importante comentar que TWAS es la Academia Mundial de la Ciencias para los países en desarrollo, le dan mucha importancia a que el trabajo sí tenga este contexto social y este trabajo de impacto con la sociedad. Entonces creo yo que esta noticia sirve para plantearle a la sociedad mexicana, porque a mí sí me importa mucho lo que piensa la sociedad mexicana de los científicos y de quienes somos, plantearle que estamos haciendo algo bien hecho, serio, con dedicación, con entrega a México y a la sociedad y que ese trabajo está siendo reconocido por organizaciones internacionales que no tienen ningún sesgo ni ningún problema en específico", destacó.