T-MEC "entra en automático, con o sin leyes aprobadas": Ruiz Massieu

La presidenta de la comisión especial de seguimiento al T-MEC en el Senado, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que la entrada de este tratado será el 1 de julio, estén o no aprobadas en México -ese mismo día-, las leyes que se requieren. En conferencia de prensa virtual la legisladora del PRI dijo "es sí o sí... la entrada en vigor (del tratado) es en automático, no depende de que haya o no, leyes aprobadas".

Explicó que en el período extraordinario que se llevará a cabo en el Senado el próximo lunes y martes, serán cinco las nuevas leyes que se aprobarán, y no seis. Y enlistó "son tres nuevas leyes una ley de infraestructura de la calidad qué va a sustituir a la ley federal de metrología y normalización. Una ley que va de protección a la innovación industrial y que va a reemplazar a la ley de propiedad industrial. Y la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que va a renovar a la ley vigente en la materia".

Después habrá dos reformas legales. "Una al código penal federal en materia de grabación no autorizada de derecho de obra cinematográfica; y otra a la ley federal de derechos de autor en materia de protección de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital. Además, está pendiente de ratificación del acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México-Estados Unidos y Canadá que se firmó de manera paralela al Tratado", dijo.

La sexta ley que quedará pendiente, está en la Cámara de Diputados; se trata de la ley de variedades vegetales; Ruiz Massieu informó que se determinó diferir su análisis para después. "En la ley de innovación en el tema de patentes, se está buscando equilibrar la protección a los derechos de propiedad industrial para promover que haya investigación, inversión e innovación; y que se pueda explotar esos derechos. Pero que también se pueda buscar un mayor acceso a medicinas de calidad y accesibles a través de los genéricos, es uno de los temas que más trabajo ha costado".

Al día de hoy, precisó, se han realizado más de 200 modificaciones en los cinco dictámenes enlistados; y adelantó que estos siguen abiertos con el fin de incluir las preocupaciones del sector privado. "Yo creo que será un texto distinto al conocido hace un mes", adelantó. "En esta semana hemos visto tres versiones distintas por las incorporaciones de los sectores involucrados y los partidos", dijo. Y precisó que en estos cambios la Secretaría de Economía quien llevará la rectoría del tema. Según sus cálculos, los dictámenes llevan un ochenta por ciento de avance por lo que se prevé estén concluidos el domingo antes de la sesión permanente en la que se convocará al período extraordinario.

"Estamos buscando textos equilibrados entre la mayoría y nosotros... Veo posibilidad de que todos los dictámenes se aprueben por unanimidad o al menos por una gran mayoría... El T-MEC no es una varita mágica que va a resolver los retos en materia económica y desarrollo en el país; pero sin duda nos debe poder ayudar a responder mejor a los retos que nos está planteando el entorno que enfrentamos. El tema no se acaba con la aprobación de estas leyes, requerirá de mayores cambios legislativos, administrativos, políticas públicas, regulación, reglamentos y prácticas dentro de la industria que se tendrán que ir adecuando".

Del viaje de AMLO a Washington

La ex canciller señaló que "no tenemos noticias de cuándo será la fecha de esa visita, ni tenemos noticias de que se vaya a invitar a una representación del Senado o poder legislativo... Creo que tenemos la obligación de advertir que es un riesgo por el contexto electoral de Estados Unidos y por el carácter errático de su presidente en torno a México. Sin duda es un riesgo que yo espero y estoy segura que la cancillería ha calibrado".