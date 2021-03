Sylvana Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras filtraciones: El País

Luego de que diera a conocer que la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, ocultó 10.4 millones de dólares en 2009 en la Banca Privada d´Andorra (BPA), la legisladora cerró su cuenta después de saber que inspectores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obtuvieron una "memoria USB con información sensible sobre los clientes del banco".

Puedes leer: Rechaza Sylvana Beltrones tener cuentas en Andorra, como publicó El País

Esta semana el diario El País, reveló una investigación donde la hija del político sonorense Manlio Fabio Beltrones depositó los 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010 en Adorra, cuando ella no ocupaba ningún cargo público; pero su padre era coordinador del PRI en el Senado de la República.

La cancelación de la cuenta por parte de Sylvana Beltrones se dio después de saber que inspectores de la CNBV, organismo independiente a la Secretaría de Hacienda , obtuvieron de la BPA una memoria USB con información sensible sobre los clientes del banco.

Así lo declararon a una jueza andorrana en 2016 el que fuera gestor de su cuenta, el director de la BPA-México hasta 2013, Joan March Masson; y el editor Luis Alejandro Capdevielle, exsocio priista.

De acuerdo con el periódico, los inspectores acudieron "por sorpresa" a la oficina de BPA-México a finales de 2010, sin embargo, fue hasta el mes de abril del siguiente año que Beltrones Sánchez cerró su cuenta, "cuando Masson comunicó a Capdevielle el incidente de la memoria USB y este se lo contó, a su vez, a la hoy parlamentaria, según declaró el propio editor a la Jueza andorrana que instruyó la causa".

"A finales de 2010, hubo una inspección de la Comisión Nacional Bancaria de México. J. B., un empleado de la BPA tenía una memoria USB sobre su mesa con datos de clientes. Era información sensible. Le expliqué a Capdevielle que los inspectores se llevaron esta memoria, pero que ignoraba si sus datos aparecían en ella", declaró a la magistrada andorrana en 2016 el gestor de la cuenta bancaria de Beltrones Sánchez.

March Masson reconoció que Beltrones decidió cerrar su cuenta cuando la CNBV se llevó la memoria USB, le traspasó el dinero a Capdevielle y sus fondos no se fueron de la entidad.

Una vez realizada la transferencia del dinero a Capdevielle Flores, éste informó que "para proteger a mis hijos y mi patrimonio nombré albacea a Sylvana Beltrones en 2006, testamento que nunca se ha modificado hasta la fecha".

La senadora Beltrones Sánchez, no ha sido la única que ocultó fondos en Andorra, también lo hizo el abogado del expresidente Peña Nieto, Juan Ramón Collado, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Norte, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

SYLVANA NIEGA CUENTA

Tras la investigación de El País, la senadora Beltrones Sánchez publicó en su cuenta de Twitter un comunicado con "precisiones" al reportaje del diario español.

"No tengo cuenta bancaria alguna en Andorra ni conozco ese país europeo pues jamás lo he visitado. Soy una firme convencida de la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, por lo que durante mi vida profesional he cumplido con mis obligaciones fiscales y patrimoniales", señala la legisladora priista.

A la opinión pública:



En respuesta-precisiones a un reportaje publicado en EL PAÍS. @el_pais pic.twitter.com/u1QS3j9mjQ — Sylvana Beltrones (@sylbeltrones) March 10, 2021

La senadora señala que el dinero del cual habla el diario es por la venta de un inmueble en Polanco, donde se encontraba negocio mercantil de la cual era socia y cerró, Habica.

La cuenta, aclara, no era suya, sino que fue creada por la Banca Privada d´Andorra para depositar el dinero con el que compraron dicho inmueble en Polanco, donde instalación su oficina de representación en México.

Mientras que el resto del dinero lo guardó ahí su socio Capdevielle, en lo que se llevaba su proceso de divorcio.

La legisladora hizo énfasis en que el dinero mencionado es de origen lícito, que tiene más de una década y que en ese momento no era servidora pública. Sugirió que detrás de la publicación hay motivaciones políticas por los tiempos electorales.

Sobre el tema, el Manlio Fabio Beltrones, padre de la parlamentaria señaló también en un mensaje en su cuenta de Twitter que él, ni su esposa, tienen cuentas bancarias en Andorra.





kach