Suspenden temporalmente extradición inmediata de Karime Macías

Un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar a Karime Macías, desde el Reino Unido, para juzgarla por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz, informó el diario Reforma.

El juez décimo cuarto de distrito en amparo Penal, Erik Zabalgoitia Novales, concedió a la ex esposa de Javier Duarte la suspensión provisional para que su situación se mantenga, es decir, que continúe su proceso de extradición en Londres.

De acuerdo con el medio, no hay antecedentes donde un juez suspenda una extradición de otro país a México. No obstante, el juez indicó que con la medida no se rehúsa la extradición, sino únicamente se suspenden los efectos de la orden correspondiente para mantener viva la materia del amparo y permitir que se analice la constitucionalidad de la resolución reclamada.

El fallo prevalecerá algunas semanas porque el juzgador decidió que resolverá la suspensión definitiva hasta que cese la emergencia sanitaria del coronavirus.

Por ahora, el Consejo de la Judicatura Federal tiene contemplado reanudar las labores jurisdiccionales hasta el 15 de junio.

Macías Tubilla es esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente en prisión acusado de malversar recursos públicos.

La pareja protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, según las investigaciones de la Fiscalía.

En 2018, las autoridades de Veracruz, entonces a cargo del panista Miguel Ángel Yunes Linares, solicitaron al gobierno federal que pidiera ayuda a Reino Unido para detenerla y extraditarla a México ; tras obtener una orden de aprehensión en su contra, Macías fue considerada por primera vez prófuga de la justicia.

Tras ser detenida a finales de octubre de 2019 en Londres, Macías quedó en libertad bajo fianza después de abonar 150,000 libras esterlinas (192,000 dólares) el martes 5 de noviembre de dicho año.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su extradición para someterla a juicio.

En enero de 2020, la FGR informó que logró que la Corte de Magistrados de Westminster de Londres fijará para el 16 de noviembre próximo el inicio del juicio de extradición en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso.

Las autoridades la acusan de utilizar al menos 112 millones de pesos del presupuesto de Veracruz para su uso personal, durante su gestión al frente de un organismo estatal con fines sociales.